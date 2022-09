Ángel Expósito: "Pedro Sánchez le está copiando el discurso y la estrategia al Pablo Iglesias de hace 10 años"

Audio

Cara a cara en Senado entre Sánchez y Feijóo. Seamos sinceros: para el votante socialista ha ganado Sánchez y para el votante del PP ha ganado Feijóo. La verdad del resultado del debate la conoceremos dentro de unos meses en las elecciones autonómicas y municipales y, definitivamente, en las generales de finales del año que viene.

Mantengo que este tipo de debates tienen su importancia, que no digo yo que no, pero me da a mí que es más visá de periodistas (y políticos) que de la gente. Bastante tienes tú con el IVA de este trimestre, con el segundo plazo del IRPF o con el próximo recibo de la luz y del gas.

Dicho esto, durante esta Linterna analizaremos el debate en sí, quiero detenerme en unos cuantos hechos, gestos o sucedidos que unidos unos con otros... qué quieres que te diga, me recuerdan a un país muy concreto. Y muy cercano por tantas cosas. A saber:

Uno. La ópera bufa de ayer en Moncloa.

Dos: El asalto al Poder Judicial

Tres: La última propuesta de Yolanda Díaz junto a Alberto Garzón.

Cuatro: Las medias tintas de medio Gobierno pro Putin

Cinco: La educación.

Y cinco: La matraca delos medios y el IBEX como culpables de la conspiración contra Su Sanchidad.

Mezcla en una coctelera los ataques a los periodistas críticos y a los empresarios, las posiciones pro Putin, la intervención en la cconomía, el control de los jueces y, la guinda, el teatro del absurdo (como me escribe Paco Rosell) en la Moncloa y las leyes de Educación... ¿A qué te suena?

Exacto. A Venezuela. Con todas las diferencias que quieras, con traje de Armani y maquillaje de lujo, con peluquería, con avión del Ejército del Aire y con helicóptero Superpuma. Con todas las diferencias que quieras bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN, la verdad es que Pedro Sánchez le está copiando el discurso y la estrategia al Pablo Iglesias de hace 10 años.

Repasando:

La opereta en Moncloa con 50 palmeros (y palmeras) perfectamente aleccionados (y aleccionadas) no es más que el último ejemplo de loa al líder supremo. Hasta el ridículo. ¿De verdad les renta un espectáculo así? ¿Nadie se da cuenta de lo cutre, lo absurdo y lo hortera que les queda el numerito? ¿Nadie se atreve a decírselo? El culto al líder, el ego infinito, el ensimismamiento exagerado, el tenérselo creído hasta la náusea. Eso es lo que vimos ayer y nos queda el docureality de Sánchez en la Moncloa. Y no le da ninguna vergüenza.

Capítulo 2: el control de la Justicia, más viejo que el hilo negro. Desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado (eso va de suyo) al Supremo y el Constitucional, pasando por los indultos, los permisos penitenciarios, los premios a los asesinos etarras, el control de la Justicia es, si me apuras, la clave de bóveda de todo el engranaje.

En clave económica, la cuestión es intervenir. Por la pandemia, por la guerra, por los precios o los suministros. La cuestión es intervenir, topar, ocupar y luego repartir. No es por dar idea, pero solo les falta a Yolanda Díaz y a Alberto Garzón proponer el sistema de kolkjoses y solkjoses soviéticos. ¿Te acuerdas? Pero fíjate, lo increíble, lo más flipante no es la propuesta en sí. Son comunistas y no engañan a nadie. Lo verdaderamente sonrojante es que lo planteé como vicepresidenta del Gobierno, sin habérselo dicho al presidente o al resto.

Este Gobierno es el ejército de Pancho Villa. Es la banda que dispara torcido.

Nos queda en clave exterior la guerra. España en el mundo. Con buena parte del Gobierno descaradamente pro Putin en la guerra de Ucrania y (puestos a meter el dedito) a favor de Marruecos en todo incluidas Ceuta y Melilla.

Y por último, la Educación. Desde la más tierna infancia hasta el último máster. Se trata de igualar lo más posible pero por abajo. Sin perspectiva, sin clave laboral y, por supuesto, con las Humanidades por los suelos. En suma... un alumnado sin espíritu crítico. Lo que viene siendo adoctrinamiento gota a gota, página a página.

Ah, y mi posdata. Nosotros los periodistas críticos y, por añadidura, los ricos empresarios del IBEX. Esto se llama populismo. Sin tapujos. Con todo el descaro y, por supuesto, sin ningún sentido del ridículo.