Expósito: “Que Sánchez solo acepte dos preguntas es impresentable y una vergüenza”

Vídeo

Hace poco más de un mes asistimos a un debate en el que Pedro Sánchez no respondió ni siquiera a lo que le preguntaron. A las 36 horas de las elecciones comparecencia sin preguntas de su persona y Pablo Iglesias para darse un abrazo. Poco pudimos preguntar. Desde ese momento Pedro Sánchez se ha pasado varias semanas sin decir ni mu hasta su comparecencia en la Cumbre del Clima. Dos preguntas para la prensa española y otras dos para prensa internacional. Fue cuando la periodista chilena se lo echó en cara y, por supuesto, ni se dignó a contestar. Obviamente a él le dio igual.

Ayer ruedecita de prensa con dos preguntas. Y para colmo, a la segunda cuestión de una compañera le respondió con algo así como: “Me remito a lo que he dicho a su colega anterior”.

Una vergüenza. Sencillamente impresentable. No sé si es estrategia de su departamento de comunicación - quiero pensar que no -, si se le ha ocurrido a él o a su persona - no me extrañaría - o si es cosa de su jefe de marketing, Iván Redondo Productions.

Sea como fuere... Lo que sea por no responder a preguntas elementales. Y no es justo. No es justo.

No hay derecho a que la gente que le pagamos le sueldo y le votamos - o no - no sepamos qué se cuece con Esquerra Republicana. No sepamos quiénes van a ser los ministros del Gobierno de España que está cociendo con Pablo Iglesias.

Señor presidente... Nos preocupamos por su salud. Tan solo queremos preguntar si duerme bien... que le parece la sentencia de los ERE, si las charletas con Junqueras - tenemos que hablar - o si su flamante vicepresidente le siguen causando insomnio y le siguen quitando el sueño.