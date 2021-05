Ángel Expósito: "Señora Calvo, a la gente no le gusta que la insulten"

Audio

Se confirma que no es bueno tenérselo tan creído. Se confirma que cuanto más tengas el papo más gordo es el bofetón. Se confirma que es muy malo, fatal, vivir rodeado de palmeros y pelotas en la política, en el periodismo y en cualquier cosa. Depender de tus súbditos y de tus súbditas es un error garrafal. De esta evidencia no se escapan ni Su Persona, ni el macho alfa. Manque les pese. No se trata, sinceramente, de hacer leña del árbol caído. Yo tengo la ventaja de que siempre he pensado lo mismo de Pablo Iglesias y se lo he dicho a la cara como él me dijo a la cara lo que pensaba de mi.

De entrada, Pablo Iglesias se va porque le ha echado la gente. Que no se engañe. La cuestión no es un ataque de dignidad, de honra y de orgullo político. No. El tema es que Pablo Iglesias cae mal. Muy mal. En Vallecas, en Galapagar, en Bilbao o en Chiclana. Dicho esto no me da ninguna pena. Pablo Iglesias se va con una pensión importante durante un tiempecito y con una escolta que le pagaremos todos durante meses. El exmacho alfa se va a ganar mucha pasta y a seguir expandiendo su odio, su bilis y su presunta superioridad intelectual a través de la tele de un colega. Y se va designando con el dedo a sus sucesoras para que sean ellas, sus súbditas, las que se despellejen y él, mientras tanto, mirando. Como le gusta. Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero y las demás excolocaditas. Más las que vengan. Pablo Iglesias cae mal. Muy mal. Y los dos juntos, Pedro y Pablo, ni te cuento.

A partir de ahí, unas cuantas claves dos días después del 4M que van explicando el por qué de las cosas, como aquel álbum de cromos de Bimbo. ¿Te acuerdas? "El por qué de las cosas".

Uno. La falta de empatía. Ni Su Persona ni el Machito Alfa visitaron una morgue, una UCI o una residencia cuando la gente se moría por miles a diario. La gente no soporta/no soportamos que nos desprecie. Excepción hecha, porque sí lloró allí de Margarita Robles.

Dos. Esa misma gente quiere currar. El eslogan de la Libertad es eso, un eslogan electoral. El tema de fondo no es Franco, ni las fosas, ni el fascismo, el tema es el trabajo, estúpido, es el trabajo.

Tres. Los presos de ETA. Lo de sacar a Marlaska de paseo es de nota. En Madrid, efectivamente, se vota en clave nacional y el tema de los asesinos etarras premiados por Marlaska hace vomitar a mucha gente. Cada acercamiento es un escupitajo a las victimas, un recibo de la hipoteca a Batasuna y un chorro de votos que pierde el PSOE. Y aún a algún genio se le ocurre sacar de paseo a Marlaska y a la directora general de la Guardia Civil.

Cuatro. En este sentido de los personajes de campaña, y más allá de las audiencias, ¿de verdad había que apoyar a Gabilondo con Jorge Javier Vázquez?

Cinco. Hay que pagar impuestos. Faltaría más. Pero que lo digan a la cara, que lo expliquen y que den ejemplo. Porque hay que recordar que tenemos el Gobierno más grande de Europa con una legión de miles y miles de asesores. ¿Asesores para qué?

Seis. Sobre los insultos. Va a resultar que no somos fascistas, ni machistas, ni racistas, ni neonazis, ni explotadores, ni millonarios, ni retrógrados. Va a resultar, señora Calvo, que a la gente no le gusta que la insulten. Va a resultar, señor Ábalos, que la gente no soporta las chulerías y la prepotencia.

Siete. Los socios. La gente vota tras escuchar a Rufián hablando de los impuestos en Madrid y tras ver a Otegui aprobando los presupuestos.

Ocho. La ley Celaá. ¿Son unos fascistas todos los que llevan a sus hijos a colegios concertados? ¿Seguro? ¿Y a un centro de educación especial? Los padres que llevan a sus hijos a un colegio concertado también votan. Y se sienten despreciados por Isabel Celáa cuando desprecia a un diputado padre de una niña Down. Esas madres que llevan a su hija a un colegio especial también votan.

Nueve. Por la ingeniería política en Murcia, por las trapacerías y los experimentos de tránsfugas. Por eso desaparece Ciudadanos. Que Ábalos y Adriana Lastra les pregunten a García Page, a Fernández Vara o a Lambán qué tal han visto las elecciones de Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y diez, mi posdata. La gente vota como reacción a la gran mentira: aquel abrazo de la vergüenza entre Pedro y Pablo. La gente vota (hasta que se nos olvide), por unos socios insoportables, por el colegio, los impuestos, los homenajes a etarras, por el procés y por aquel cínico abrazo para un Gobierno de coalición imposible.