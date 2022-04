Ángel Expósito: "El nombramiento de Feijóo es mala noticia para los Sánchez, Iglesias y Otegui"

Audio

Si tu fueras Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Pablo Iglesias o algunas de sus súbditas si fueras un dirigente del PNV y no te digo si fueras Otegui. Si fueras cualquiera de ellos ¿pensarías que es una buena noticia el nombramiento de Alberto Núñez Feijoó como líder del Partido Popular? Yo creo que no. Para Sánchez el primero y para sus socios -o lo que sea esta chupipandi- la marcha de Casado y la llegada de Feijóo no es una buena noticia.



1.- Congreso del PP en Sevilla este finde. Sinceramente, tras el espectáculo ofrecido hace pocas semanas, nadie hubiera dado un duro por la paz y la seguridad que se respira ante este cónclave. De, literalmente, sacarse los ojos en público, a la unidad (obligada, por otra parte) en torno al dentro de poco ex presidente de la Xunta de Galicia.



2.- La sombra de Vox es alargada. Y según las encuestas, cada día más. Sin duda alguna es un problema para Feijóo y para el PP que lo primero que te venga a la cabeza, lo primero que se le pregunte a Feijóo sea: ¿Qué pasa con Vox? ¿Va a pactar con Vox? ¿Va a romper con Vox? ¿Vox es ultraderecha? La aritmética es la que es. Y todas las encuestas apuntan a una aritmética Inexorable. Dicho de otro modo, hoy por hoy y en el conjunto de España, si Feijóo quiere ser presidente del Gobierno tendrá que pactar con Vox y si no seguirá Sánchez con el resto del mundo, como decíamos en el cole.



3.- Un Gobierno en la sombra. Fundamental. Feijóo necesita caras y portavoces creíbles y de prestigio en Economía y Hacienda, Exteriores y Defensa, en Educación en los asuntos de fondo. Feijóo necesita planes y nombres concretos que traten los grandes temas y se opongan a María Jesús Montero, a Albares y al bodrio dibujado por Isabel Celáa.



4.- La foto de los líderes autonómicos del PP es muy buen cartel. Feijóo arropado por Díaz Ayuso, Mañueco, Moreno Bonilla, López Miras...



5.- El adiós de Casado va a ser un modo cruel de recordar tras el espectáculo. Un espectáculo dantesco, suicida, un inmenso error de cálculo de García Egea. Y seguimos sin saber quién estaba detrás de la operación.



6.- Una prueba de lo que le espera a Feijoo es el asunto de Alberto Casero. El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para imputar al diputado del PP por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres). En los medios afines y desde el propio Gobierno se trata el tema como si fuera el Watergate. Lo de los dos millones de la trabajadora de UGT Madrid es picata minuta. Lo de Mónica Oltra, pelillos a la mar. El escandalazo es Casero, hombre de confianza de García Egea, por cierto.



7.- Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Como alguien me recordó ayer en el AVE, debería ser obligatorio ser alcalde para ostentar un cargo político importante. La ex alcaldesa de Logroño será la voz de Feijóo en el Congreso porque, obviamente, el nuevo líder no es diputado.



8.- Los tiempos. ¿Por qué no quiso Núñez Feijóo ser presidente del PP hace pocos años? Seguimos sin saberlo. Alguien que le conoce muy de cerca me dice que lo mejor del gallego es su manejo de los tiempos. La verdad es que, en eso de manejar los tiempos, Feijóo va a tener mal enemigo con Pedro Sánchez.



9.- Otro nombre clave. Elías Bendodo. Nuevo coordinador general del PP. La mano derecha de Juanma Moreno Bonilla. En verdad, mano derecha, izquierda, las dos piernas y medio cerebro de Moreno Bonilla. Un tipo con experiencia en la Diputación de Málaga, auténtico protagonista del milagro malagueño... un fontanero, un estratega y un tipo calculador. Un personaje muy interesante.



¡Ah! y 10. Mi posdata. ¿Elecciones andaluzas? ¿Para cuándo? Moreno Bonilla, Elías Bendodo y Juan Marín (Ciudadanos) sostienen públicamente que las autonómicas en Andalucía serán en octubre. Yo me mojo, por pura apuesta, y me da a mi que Juanma Moreno podría adelantar las elecciones para junio. Para dentro de dos meses. Y ¡ojo! Sean cuando fueren, si se cumplen las encuestas, las elecciones en Andalucía van a ser más significativa en clave nacional que ls victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.