Ángel Expósito: "Nadie en su sano juicio puede ir contra las energías renovables"

Audio

Empieza la Cumbre del Clima en Glasgow. Y esperemos que sirva para algo. Yo parto de la base de que, con la que está cayendo, es bueno que quienes mandan se vean las caras. Al menos un ratito.



Esta Cumbre del Clima viene precedida de la reunión del G 20 en Roma que nos ha dejado un par de titulares: El Compromiso de reducir el calentamiento global a solo 1,5 grados y, en clave doméstica, lo dicho por Pedro Sánchez sobre la reforma laboral: "Vamos a cambiar las cosas que están mal".



Con un par. Me pregunto si esa es la profundidad de las cosas que le dijo a Biden durante los 30 segundos de saludo. En fin, esta semana entremezclaremos la Cumbre de Glasgow con las reuniones sobre la reforma laboral entre los miembros del propio consejo de ministros. Lo vamos a pasar pipa.





Varias consideraciones sobre esto de la sostenibilidad, la Ecología y las modas.

1.- El cambio climático es verdad. Partamos de esa base. Otra cosa es buscar culpables o encontrar soluciones. En esto sí que hay postureo por un tubo. Pero que está aumentado la temperatura de la Tierra por el calentamiento global ya está fuera de toda duda razonable. ¿No?

2.- Asistimos a una falacia total: Que la sostenibilidad es de izquierdas. Que el ecologismo o la defensa del Medio ambiente es patrimonio de los progresistas y reformistas. Asistimos a un absurdo total, parecido a la equiparación de la progresía con los nacionalismos.



Pues no. Lo de la izquierda y la derecha (de existir tal diferenciación) no tiene nada que ver con la exclusividad de la Defensa del Medio ambiente.

3.- ¿Te acuerdas del "Nuclear, no gracias"? Pues quizás va siendo hora, precisamente por sostenibilidad. Defender y recuperar la energía nuclear como una de las fuentes fundamentales de suministro energético.



4.- Nadie en su sano juicio puede ir contra las energías renovables. Problema, que no nos habían dicho que esas energías eran caras. Muy caras. Pensábamos que el viento y el sol son gratis y resulta que por H o por B son energías caras.



5.- China y Rusia. Putin y Xi Jimping no acudieron a la cumbre del G 20. Y resulta que junto a la India son los grandes contaminantes del planeta.

Está fenomenal nuestro autocontrol y que nos fustiguemos pero la verdad es que esta nuestra parte del mundo NO somos los más contaminantes.

Problema: A ver quién dice a China que no crezca.

6.- A ver quién dice a África que no se desarrolle.

7.- Tengo dos escenas, dos fotos que no olvidaré en mi vida: la diferencia del cauce del río Níger con tan sólo tres años de diferencia entre un viaje y otro y el inmenso mar de botellas de plástico que vi entre Bamako y Koulikoro en Malí. Vete allí a reciclar.

8.- De vuelta a casa, creo que no somos conscientes de qué supone La España de las Autonomías y consiguiente desastre competencial a la hora de tomar decisiones. ¿Te imaginas hacer una presa ahora en España? me da igual en qué comunidad. ¿O un yacimiento, una central o un almacén de residuos?

9.- Casi termino. En cuanto al compromiso global de no sobrepasar el grado y medio en el aumento de la temperatura de la Tierra. Sobre el papel, digo yo, es un acuerdo pero ¿cómo se va a certificar? ¿Con el chino y con Putin?

Por cierto, ¿Tú y yo hacemos todo lo posible por nuestro medio ambiente? Por el tuyo y el mío. Yo, por ejemplo, estoy harto de los vecinos que tiran los muebles, los cartones o los envases fuera del contenedor. Que no van ni al punto limpio.

Se nos llena la boca con la culpa de los políticos, pero ¿Tú y yo hacemos lo correcto?



y 10.- MI POSDATA.

Reunión del G 20 tan raro y nosotros ahí en medio.



El Grupo de los Veinte compuesto por los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón), además de a la Unión Europea más Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 20.

China, Arabia Saudi, Rusia, Turquía no están para dar lecciones de democracia. México, Argentina, Brasil son el ejemplo de los populismos.



Y nosotros. España como invitada permanente, somos el único país democrático de verdad con bolivarianos chavistas sentados en el Consejo de Ministros.

Somos así de originales. Imagínate Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Australia o Corea del Sur cuando sus embajadores aquí les diga quiénes somos.



Como para fiarse.