Ángel Expósito: "Mira en esta semana la que han liado, preparémonos para lo que queda de legislatura"

Audio

Morir matando. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Y tras el batacazo de las pasadas elecciones andaluzas más. ¿Que los votantes votan por el centro? pues me extremo. ¿Qué los votantes piden moderación? Me radicalizo. ¿Que los votantes huyen de las izquierdas más retrógradas de Europa? total, para lo que me queda en el convento.

Solo así se explican las reacciones de su Sanchidad infinita. Sólo así se pueden entender las maniobras, los asaltos y las argucias que Pedro Sánchez y su corte de súbditos y súbditas llevan a cabo sin disimulo alguno.

Le da lo mismo la imagen que demos al mundo entero, le resbala absolutamente que todo quisqui sepa que es el mejor trilero del planeta, no tiene límite a la hora de engañar a cualquiera. Engañar a todos a la vez: A Joe Biden, a Marruecos y a Argelia, a la Unión Europea, a Zelenski, a Fernández Vara, a García Page, a Lambán engaña a Yolanda Díaz, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Ábalos, a Carmen Calvo, a Feijóo, a la CEOE, a los sindicatos que se venden por cuatro duros.

A todos "mira la bolita, dónde está la bolita". Toma la bolita. Todo sea por una ingeniería social infinita, por la desarticulación de las instituciones (desde el Poder judicial a la Corona) y por el control de las empresas estratégicas, no vaya a ser que más pronto que tarde se quede sin curro.

En este sentido un par de apuntes:

La última artimaña en torno a la Justicia: El Gobierno maniobra con una reforma legal urgente para renovar ya el Tribunal Constitucional

El PSOE registra una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el Poder Judicial pueda elegir a sus dos magistrados, aunque esté en funciones, y el Gobierno, las dos plazas que le corresponden. ¿Qué pasa? Pues que hace un año el propio Gobierno cambió la ley para limitar las potestades del Poder Judicial en interinidad pero da igual ahora rectifican 180 grados.

Y ¡Ojo! Que les queda un año y medio. Mira en esta semana la que han liado, pues preparémonos para lo que queda de legislatura. En una de estas Rufián es ministro de Defensa, Otegui ministro del Interior y Monedero ministro de Exteriores. ¡AH! y Adriana Lastra ministra de Cultura.

Y para Economía Alberto Garzón.

Hablando de Economía, capítulo aparte merece el asalto a Indra, la multinacional española de altísima tecnología en Defensa, Administraciones Públicas, Nuevas tecnologías y elecciones.

Titular: Asalto definitivo del Estado al consejo de Indra. La SEPI se ha aliado con el fondo Amber y Sapa para cesar por sorpresa a cuatro consejeros independientes durante la junta de accionistas celebrada ayer. Una maniobra que otorga el control absoluto del consejo a la SEPI y que ha sido definida como un «atropello» por Alberto Terol, uno de los consejeros díscolos cesados.

La medida se ha producido a petición de un representante de Amber, que además de ser accionista de Indra (con algo más del 4%) es el dueño del Prisa (El País, la cadena SER) ¿A que ahora se entiende todo mucho mejor?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

«Es necesaria una reestructuración más amplia del consejo para conferir estabilidad», explicó uno de los asaltantes, quien ha reconocido que en los últimos días había informado del plan al resto de accionistas. Un plan que ha contado con el beneplácito de la SEPI y la empresa vasca Sapa.

No tienen límite. E insisto les queda año y medio.

¡AH! Y MI POSDATA: Lo apuntamos aquí con Alejandro Requeijo hace unos días:

Podemos lidera el boicot a la OTAN con un secretario de Estado en la manifestación. Enrique Santiago, líder del PCE y diputado de Unidas Podemos, será el alto cargo del Gobierno que asista a la marcha de protesta. Aquí el amigo (compañero mío de instituto en BUP en el Joaquín Turina donde ya apuntaba maneras) es secretario de Estado para la agenda 2030.

Te lo juro. Líder del PCE (o lo que queda de eso), anti OTAN, y responsable de la agenda 2030 gracias a Ione Belarra, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez.

Nadie sabe (él tampoco) qué es eso de la agenda pero me pregunto: ¿De verdad Su Sanchidad confía en un año 2030 modelado por este? ¿Un anti OTAN, comunista rancio, puede preparar la agenda de España para pasado mañana?

Y ahí está el tío. Cobrando como secretario de Estado de tu dinero y el mío y liderando la manifestación contra la Cumbre de la OTAN que organiza el Gobierno al que pertenece.

Recuerda mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita.