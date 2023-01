Ángel Expósito: "Las imágenes de Brasilia son patéticas, otro ejemplo más del populismo rampante"

Audio

Las imágenes del asalto en Brasil al Parlamento, Presidencia del gobierno y al Poder Judicial son patéticas. Tercermundistas. Exactamente igual de patéticas y tercermundistas que las de hace dos años en el Capitolio de Washington.



Lo visto en las últimas horas en Brasilia no es más (ni menos) que otro ejemplo más del populismo rampante en el planeta tierra. Y no es el inframundo. No, no. Es nuestro occidente.



Por todo ello y más, digamos que NO estamos para dar lecciones a nadie. Tras el golpe cutre de la marabunta en Brasil se confirma lo rápido se nos olvidan aquí las cosas. Y si no, ¿te acuerdas de la que se lió en la consejería de Economía de Cataluña con Junqueras y los Jordis al mando de la turba? Fue en 2017. O lo del Parlament, el ridículo aquel de la Declaración Unilateral de Independencia.

Luego vino la sentencia del Tribunal Supremo. Por sedición y malversación. ¿Te acuerdas? Y termino, cómo no, con los indultos. Momentazo. Que no se preocupen ni aquel de los cuentos en Washington o los detenidos en Brasil. Que se vengan a España, aquí se les indulta y hasta eliminamos el delito.



Bueno, pues hoy, 5 años después de nuestro golpe, aquí están los golpistas co gobernando España. Con los filoetarras, para más inri. Los herederos de ETA que este sábado marcaron la nueva hoja de ruta. "Etxera". Lo siguiente, los asesinos a casa.



Y una guinda, ¿te acuerdas del "rodea el Congreso" que organizó Pablo Iglesias y su banda? Y llegó a vicepresidente del Gobierno. Y sus súbditas siguen en el Consejo de Ministros. Y aún damos lecciones.



En fin, lo de Brasil es vergonzoso, como lo de Washington hace exactamente dos años, pero aquí, los golpistas u antisistemas co gobiernan España. Y no passsa nada.



Por cierto, dentro de un año (en principio) tocan elecciones generales. Seamos sinceros, ¿te imaginas la que pueden liar esos mismos si finalmente gobierna Feijóo? Yo ahí lo dejo. Lecciones las justas.



¡Ah! Y mi posdata: Todo indica que finalmente, Griñán no entrará en la cárcel por recomendación de los forenses. No seré yo quien se alegre de que entre en prisión. Lo primero es que se cure de ese cáncer de próstata.



Tan solo un dato: Todos sus subordinados condenados (menos uno) ya están en prisión.