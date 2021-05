Ángel Expósito: "Habrá Gobierno independentista y seguirán apretando a Sánchez hasta su extenuación"

Audio

Hoy, hacemos esta Linterna desde Valladolid. Desde el Palacio Pimentel, sede de la Diputación. Situado en la Plaza de San Pablo, se trata de uno de los edificios señoriales más destacados y representativos de la arquitectura palaciega de la ciudad. Su construcción se inició en el siglo XV por orden del Marqués de Astorga. Pronto pasó a ser propiedad del regidor de Valladolid, Bernardino Pimentel tras su boda con Constanza de Bazán. El matrimonio tenía amistad personal con Carlos I, por lo que el emperador lo elegía para alojarse durante sus frecuentes estancias en Valladolid.

En una de esas visitas, el 22 de marzo de 1518, el Rey firmó las conocidas como Capitulaciones de Valladolid. O lo que es lo mismo, el contrato por el que la Corona autorizó lo que acabaría siendo la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

El segundo episodio histórico por el que es conocido este edificio tuvo lugar un años más tarde. En 1527. Los Reyes estaban en Valladolid para asistir a las Cortes cuando la emperatriz Isabel de Portugal se puso de parto. Tras trece horas de fuertes dolores, nació el entonces príncipe Felipe que sucedería en el trono a su padre años después bajo el nombre de Felipe II.

Unos días después tuvo lugar el bautizo. Por aquel entonces la tradición dictaba que debía celebrarse en la iglesia más cercana al lugar donde se produjera el parto. En este caso, le correspondía la de San Martín, situada frente a la fachada principal, pero el emperador prefería la de San Pablo, escenario tradicional de las celebraciones religiosas de la Familia Real.

¿Cómo lo solventaron? Cuenta la leyenda que alguien propuso sacar al niño por una ventana de la calle Cadenas de San Gregorio, que ya pertenecía a la zona de San Pablo. Para ello tuvieron que romper una reja que, casi cinco siglos después, se conserva intacta con el único añadido de unas cadenas simbólicas.

La realidad, más allá de la leyenda, parece mucho más prosaica. Al parecer, se utilizó una ventana para colocar un pasadizo elevado que unía el Palacio con la Iglesia de San Pablo. La comitiva real atravesó ese pasadizo entre los aplausos de la muchedumbre y la música contratada para la ocasión. El príncipe iba en brazos del Condestable de Castilla acompañado del duque de Alba. Detrás de ellos, la reina de Francia doña Leonor del brazo del Duque de Béjar. El arzobispo de Toledo fue el encargado de oficiar el bautismo, acompañado por los obispos de Palencia y Osma en una iglesia engalanada con las mejores galas y todo tipo de lujos. Y cuentan las crónicas, que el futuro rey no paró de llorar mientras recibía el sacramento.

La escena del bautismo de Felipe II es uno de los 12 acontecimientos históricos de la ciudad que han quedado inmortalizado en la espectacular colección de azulejos de Talavera que se puede ver en este edificio que desde 1875 pertenece a la Diputación de Valladolid. Y es que lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando pisa uno de estos salones es: ¡Qué patraña la idea esa de las comunidades históricas!

Y hablando del Rey de Roma: en 10 días cumplía el plazo para formar gobierno en Cataluña y si no, convocar nuevas elecciones.

Era evidente iban a pactar una Generalitat indepe. Más indepe que hasta ahora. La ANC (algo así como la reserva moral de este disparate) dio una especie de ultimátum a Esquerra y a Convergencia (o como se llame ahora) para que pacten. Y estaba cantado. Puigdemont y Junqueras llegaron a un acuerdo, si no en el último minuto, casi. Se tienen un odio insufrible pero el supremacismo está por encima. Jordi Sànchez y Pere Aragonès son, simplemente, los subalternos. Les da igual la fuga de empresas, la desconexión y los desafectos, la Unión Europea o los fondos. Solo les importa su ombligo, la barretina, el procés y rendir honores a papá Pujolone.

Y, sin embargo, son claves para el Gobierno de España. Ellos pusieron a Su Persona en Moncloa, le mantienen y, a este paso, serán imprescindibles en su derrota.

En concluyendo: Habrá Gobierno independentista (gracias a la CUP) y seguirán apretando a Sánchez hasta su extenuación. El procés continúa a su tran-tran, con otro calendario y, eso sí, sin que vuelva ni una sola de las empresas que se marchó. Del enemigo, el consejo y si no, recuerda lo que dijo hace unos días Gabriel Rufián: "No creo su voluntad, creo en su necesidad". O Su Persona se da cuenta, o se caerá con todo el equipo por culpa de los socios. Y la culpa no será de Isabel Díaz Ayuso.

¡Ah, y mi posdata! Esta mañana he echado una mano en el jurado de los premios Solidario de ABC.

Como entidad solidaria ha ganado la Fundación New Health; como proyecto, la fundación Tambó por el proyecto Acogiendo a mujeres e hijos en Perú; solidaridad, educación y desarrollo para la construcción de un pabellón materno infantil en Kenya; y Cáritas Diocesana de Barcelona.

En la categoría de Voluntariado universitario el galardón ha recaído en la Universidad de la Laguna por su proyecto Nunca Solos.

El Jurado estuvo compuesto por Juan Manuel Cendoya Banco Santander, Eva Fernández por Telefónica, Ernesto García alto comisionado para la lucha contra la pobreza, Rosa Visado rectora de la universidad San Pablo CEU, Isabel San Sebastián, el director de ABC, Julián Quirós y el abajo firmante.