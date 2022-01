Ángel Expósito: "El Gobierno te veta a ti, oyente de COPE, porque solo informa al oyente de la SER o RNE"

Audio

Los manuales y la tradición sostienen que los periodistas no debemos ser noticia. Es más, cuando es así, cuando los periodistas somos los protagonistas de la noticia, casi siempre, es para mal.

Bueno pues este axioma se confirma. El Gobierno ha vetado a un grupo de periodistas (y por lo tanto ha vetado a los medios que representan) a una sesión informativa en el Palacio de la Moncloa sobre los fondos europeos. ¡Qué casualidad que haya sido sobre ese tema!

1.- Los medios vetados específicamente. Medios como ABC, la Cadena Cope, Onda Cero, El Mundo, La Razón, The Objective, Libertad Digital, la Agencia Servimedia o la Agencia Colpisa. La reunión informativa tenía formato briefing, es decir, para formar off the récord, en este caso, sobre los fondos europeos.

Los medios convocados, los que sí asistieron estaban citados en Moncloa por altos cargos de Economía y el secretario de estado de comunicación.

El resto de periodistas vetados, ni siquiera convocados, se percataron del portazo cuando vieron la información en El País.



2.- Sobre los fondos europeos. Del enemigo, el Consejo. Verás: David Madí fue el brazo derecho de Artur Mas durante años. Ahora se dedica a la consultoría estratégica que en su caso viene a ser algo así como seguir viviendo del procés independentista catalán y sacando pasta de donde puede.

El caso es que la Guardia Civil investiga a David Madí y a otros independentistas dentro del caso Volhov. Y ahí en una de esas escuchas, la Guardia Civil pilla una conversación del tal David Madí con un colega:



Hace falta establecer un canal y entrar. Me vi con Foment y tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo. Eso sería una merienda de negros. Son 140.000 millones de euros, fueron las palabras de Madí.



Perfecta manera de definir lo que va a ser el reparto de los fondos. "Una merienda de negros" repartida en su día por el mismísimo Iván Redondo. Aquí el genio ya no está, pero lo que sugiere la merendola de negros con el jefe de gabinete del presidente del Gobierno es que, en efecto, todo parte y se reparte desde la Moncloa.



3.- Mi experiencia en Afganistán. Esto del veto y la selección de periodistas es más viejo que el hilo negro. Anécdota personal. En primera persona.



Viaje a Afganistán con un ministro de Defensa. En la base de Qal i Naw nos comentan que parte un grupo de helicópteros hacia las posiciones avanzadas de Mukur y Sangatesh pero que solo caben tres periodistas: uno de radio, otro de prensa y otro de tv, por lo que hay que sortear las 3 plazas entre los enviados especiales allí presentes.

Sorpresa: El jefe de prensa del ministerio saca las tres papeletas: La SER, Público y La Sexta.

Y los demás allí, esperando su regreso para que los tres colegas nos explicaran el viaje.

4.- El verdadero vetado es el receptor de la información. En este caso, la factoría Moncloa News quería vender la solidez del modo de distribución de los fondos europeos en España, en contra de la protesta del Gobierno de Madrid y de las denuncias del PP. Para "vender" la moto, sin molestias, no avisan a los periodistas habituales de esos medios en la Moncloa.

¿Qué pasa? Pues que los verdaderamente vetados no son esos periodistas o sus cabeceras (que también) a quien se veta y excluye es a los lectores, escucharles o receptores de esos medios. A quien veta el Gobierno es a ti, oyente de Cope, porque solo informa al oyente de la SER o de Radio Nacional.

y 5.- Está de moda hablar de las fake news o de la postverdad. Está de moda buscar piratas en Rusia, China o Turquía (que también) y cometemos un grave error. Los fabricantes de mentiras, los manipuladores no están tan lejos.

Quien veta a determinados periodistas, está manipulando. Quien miente sobre los muertos de la pandemia es el propio Gobierno de España. Quien oculta reuniones, agenda o datos de uso del Falcon no es Putin, ni el chino ni Erdogan.



No hay que irse tan lejos para encontrar la fábrica de fake news. Desde el Brexit a los fallecidos por covid pasando por el uso de los fondos europeos.

¡AH! Y MI POSDATA

Pablo Iglesias pide dinero, mediante una especie de crowfunding o abono a su podcast.



De salva patrias o salva mundos ha pasado a ser el cobrador de Público. De macho alfa ha pasado a ser el representante comercial de Roures. De vicepresidente del Gobierno, aquí, el alumno aventajado de Hugo Chávez, ha pasado a ser columnista. Como él dice en un puto podcast.

De aprendiz de dictadorzuelo a influencer pasando, eso sí, por líder supremo ¡Oh amado líder!, por profesor de no sé qué, por novio, pareja, marido y jefe y por vicepresidente del Gobierno de España. Todo para terminar como un plumilla.

Carrerón, Pablo Iglesias, carrerón. Y aún te ríen las gracias. Y todavía cobrarás una pasta.