Ángel Expósito: "El futuro de Cataluña está en manos de los perroflautas de la CUP"

Pablo Iglesias ha dejado hoy de ser vicepresidente del Gobierno de España. Lo increíble, la noticia no es que el macho alfa deje de formar parte del Gobierno. NO. Lo absolutamente inconcebible es que hace 14 meses, Pedro Sánchez le nombró miembro del Gobierno.

Lo de menos es que se vaya. Lo de más es que llegó. Él y su troupe de mariachis.

Pero tranquilos/tranquilas que el líder supremo ¡Oh! amado líder seguirá mandando y colocando a sus ex. Lo que sean y a sus súbditos y súbditas. Mira si no el nuevo secretario de Estado de la agenda 2030. Nadie sabe lo que es eso (ellos tampoco) pero da igual.

La anterior secretaria de Estado era Ione Belarra, la amigui de Irene Montero que pasa a ser nueva ministra de Asuntos Sociales o algo así. El nuevo secretario de Estado de la Agenda 2030 es Enrique Santiago, secretario general de lo que queda del PCE. Un partido comunista que se difuminó en Izquierda Unida. Una Izquierda unida que se disolvió en Podemos.

Bueno, el tema es que Enrique Santiago, compañero mío en el Instituto Joaquín Turina donde hicimos el BUP es flamante secretario de Estado. Da igual de qué. Gracias a los designios y al dedazo del macho alfa y a las tragaderas de Pedro Sánchez. Cargazo, sueldo, escolta, chófer. Todo sea por la Revolución del proletariado.

Pero al respecto, una duda que me asalta: Se supone que la Agenda 2030 es un plan de transformaciones a largo plazo marcadas por Naciones Unidas. Cambios sobre pobreza, desarrollo, mujer, solidaridad. Y ahí va mi duda: ¿En serio Pedro Sánchez propone que el modelo de la España del año 2030 sea el que tiene en la cabeza el líder de los rescoldos del Partido Comunista?

Ya, ya sé que Pedro Sánchez e Iván Redondo saben que esa secretaria de Estado no es absolutamente nada. Es un conjunto vacío, pero aún así ¿la Agenda 2030 en esta España en esta Europa nuestra la puede dirigir un comunista de la vieja guardia?

Castells, Garzón, Irene Montero y ahora este buen hombre secretario de Estado. Una vez más... gracias, Pedro.

Segundo tema que me llama la atención de este martes de Pasión: la creciente y de moda Madrileñofobia.

Voy a intentar no reventar al madrileño de barrio que llevo dentro (y a mucha honra) pero me parece tan injusto todo lo que está pasando por una supuesta y malentendida campaña electoral. Que si no lo digo, reviento.

Uno oye al alcalde de Valencia diciendo idioteces sobre Isabel Díaz Ayuso o a García Page alertando sobre los límites en la carretera de Toledo y se me revuelven las tripas y el orgullo.

Madrid, los madrileños somos el territorio. Los ciudadanos que más aportamos de lejos a lo que se denomina solidaridad territorial. La Comunidad de Madrid tiene un déficit en la balanza fiscal de 19.205 millones, la mayor cifra de toda España.

Dicho de otro modo. Madrid aporta 19.000 millones más de lo que recibe por Cataluña con la mitad , (10.000 millones), Valencia (1.700) y Baleares (1.500 millones). El resto de territorios, con País Vasco y Navarra a lo suyo... el resto reciben dinero sobre todo de Madrid.

Mira. Mi suegro nació en Lalín, mi suegra en Alhama de Aragón, mi madre en Talavera de la Reina. Trabajo a diario con madrileños, un gallego, una zamorana, un vasco y una vasca, un catalán, una navarra. Eso solo en mi equipo. ¿Alguno se ha sentido extranjero en Madrid?

Se imagina el alcalde de Valencia o el presidente de la Comunidad Valenciana qué sería de sus ingresos, comercio e impuestos sin los madrileños? Ya puestos ¿se imagina García Page que sería de la sanidad de los castellano manchegos sin la sanidad de Madrid?

¿Cuántos ciudadanos de Toledo, Ávila, Guadalajara o Segovia trabajan en Madrid? ¿Sacamos la relación de alumnos de toda España que estudian en Madrid?

Estamos locos. ¿Somos conscientes de lo que significa que el nacionalismo paleto que lo inunda todo por toda España se haya inventado esto de la madrileñofobia?

¡Qué miopía! ¡Qué catetada! y, sobre todo, ¡Qué injusto!.

Expósito: "El futuro de Cataluña está en manos de los perroflautas de la CUP"

Y ya puestos, termino con el temita catalán. No solo se confirna que tras las elecciones catalanas todo sigue igual pero un poco peor, sino que se confirna que muchos han perdido la cabeza del todo.

Pere Aragonés, el apéndice de Junqueras que es el que manda en Esquerra Republicana, no va a ser por ahora presidente de la Generalitat porque no quiere Puigdemont. Te lo juro.

No solo el futuro de Cataluña, el futuro de principal problema político de España está en manos de los perroflautas y las perraflautas de la CUP, sino que Puigdemont, huido, escapado y viviendo como un pachá en Waterloo es quien decide si Aragonés es el nou molt honorable ya mismo o dentro de un ratito.

No hacemos más que mejorar.

Tú con el trabajo temblando, hundido como autónomo, esperando la vacuna... aco... ngojado con todo. Y Puigdemont, un tío que se cree Napoleón, manejando los hilos del procés.

¡AH! Y MI POSDATA

Por eso de enlazar la madrileñofobia, el tema catalán y esta España surrealista, ternino con un audio impagable que confirna, que requete confirma que esto se nos está yendo de las manos.

Mezcla la pandemia, la campaña electoral madrileña y el supremacismo independentista catalán y escucha.

Yo soy Isabel Díaz Ayuso y pido que sigan así, la cosa esta, Pablo Iglesias y Errejón que sigan porque la están regalando la mayoría absoluta.

Es Karmele Marchante hablando (o ladrando) sobre Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, ¿donde si no? en TV3.

Pero por dios, Karmele. ¿No hay nadie en el mundo que le diga a esto... que le diga la verdad sobre sí misma?