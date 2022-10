Ángel Expósito: “La foto de Sánchez y Yolanda Díaz es puro tactismo, él no se fía de ella ni ella de él”

Audio

¿Alguien tenía alguna duda sobre el acuerdo de los Presupuestos Generales del estado? ¿De verdad alguien pensaba que el Gobierno NO iba a pactar con el Gobierno los Presupuestos? ¿Que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz lo iban a vender como si ese acuerdo fuera el Tratado de Versalles?

Lees los titulares y se confirma cómo entramos al trapo: "Acuerdo in extremis para los Presupuestos". ¿In extremis? Venga, por favor...



Los Presupuestos del Estado les da igual. Se trata de ganar tiempo. Se trata de ganar un año para llegar a las elecciones generales que, hoy por hoy, y con toda probabilidad serán en enero de 2024. O sea, que nos quedan un año y casi cuatro meses para esas elecciones generales.



Varias consideraciones:



1.- Antes de esas generales habrá elecciones autonómicas y municipales. Es cierto que Sánchez no puede arriesgarse a adelantar, solo le queda ganar tiempo, pero esas municipales y autonómicas van a ser más claves que nunca para confirmar si Sánchez es un lastre, o no. Si la tendencia, como parece, es un tsunami contra la marca PSOE.



2.- En este sentido todas las encuestas coinciden y los barones lo saben. Porque las leen. Bien es cierto que queda mucho tiempo, que en política y no te digo en la política española, un año es muuucho tiempo pero esas encuestas confirman la tendencia de Núñez Feijóo y la contraria de Pedro Sánchez. La cuestión es si uno ha tocado techo y si el otro ha pisado su suelo.



3.- Por partes. Partiendo de la base de que esto va por bloques, un par de apuntes: Lo de la izquierda es un mogollón indescifrable. Yolanda Díaz quiere ser Pedro Sánchez; Su Sanchidad lo sabe pero la necesita; Irene Montero, Ione Belarra y Echenique están a un paso de pedir a Pablo Iglesias que vuelva y Garzón (y cuatro pro Putin más) aguantan como sea el chollazo de sus vidas. ¡Joder qué tropa!



4.- Enfrente el mogollón de Vox. Macarena Olona se ha calmado (al menos esta semana) pero el daño está hecho. La cuestión es si Vox ha llegado a esto sin apenas pisar moqueta. Cuando lleguen, si llegan, ¿qué?.



5.- Ciudadanos. Ni aparece en las encuestas. El partido clave en los últimos años en Cataluña, como llave para la gobernabilidad en Madrid, Andalucía o Castilla y León. Se aquel ¡Boom! de Albert Rivera y de la explosión de Inés Arrimadas en la plaza de Cataluña, a nada.



Para estudiarlo. Y lo lamento porque pensé que sería la llave para no depender no de los extremos ni de los independentistas.



6.- Los socios y las sumas. ¡Ojito! con las sumas parlamentarias escaño a escaño. Como Sánchez sume un diputado más, aunque el PSOE obtenga menos de 100 diputados, Sánchez hace ministro de Cultura a Rufián.



7.- No al superdomingo. Publicó El Mundo que algunos dirigentes del PSOE (si es que se puede llamar dirigente a alguien que no sea Su Sanchidad) pidieron un superdomingo donde se juntaran las elecciones generales, autonómicas y municipales. Bueno pues lo pidieron, en efecto, pero va a ser que NO. Si yo fuera Sánchez también lo evitaría.



8.- En breve nueva crisis de Gobierno para reposicionar a las ministras que nadie conoce y para que Yolanda Díaz reorganice su parte decapitando los restos de Pablo Iglesias.



9.- Sánchez necesita para su campaña personal la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Es su última baza.



10.- Con todo, ¿tú te fías de lo que dicen las encuestas a un año vista? El mayor error de Feijóo sería confiarse. Y el segundo error meter la pata.



¡Ah! Y mi posdata: La foto de esta mañana les conviene a los dos. A Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz. A Su Persona porque gana tiempo. Y Super Yol divina de la muerte, igualmente, porque podrá seguir con la pantomima de la suma.



Solo en esa clave se debe entender la foto de esta mañana. Él no se fía de ella ni ella se fía de él. Pero les interesa y se convienen.



Puro tactismo. Puro cinismo.