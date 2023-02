Ángel Expósito explica por qué hay en realidad medio millón de parados más de los que anuncia el SEPE

Audio

Los datos del paro que hemos conocido hoy. Enero acaba con 215.000 empleos menos y un aumento de 70.700 parados, en línea con años anteriores. Ya, según los cálculos del sindicato USO, mucho más objetivos que el Gobierno y no te digo UGT y CC.OO, los parados son casi tres millones y medio si a los 3 millones oficiales se suman los 208.000 en formación (no ocupados) y los casi 300.000 de "disposición limitada". O sea, los fijos discontinuos. Otra trampa a los que añadir otros 15.000 en ERTE.



Tres millones y medio. Medio millón más de lo que nos venden.



Pero atento. Se pierden en un solo mes 20.800 autónomos, la mayor pérdida de negocios en un mes de enero desde el año 2012



Cada han tirado la toalla se han perdido 671 autónomos. En este dato influyen "la subida de las cotizaciones, el incremento del 8% en el Salario Mínimo, la presión fiscal, los incrementos de los costes de financiación y de los costes de producción y energéticos". "Todo ello está provocando que muchos autónomos no puedan aguantar... así de sencillo y así de cruel.



Mira en las últimas horas y casi en fila, me escribe Luis Pachevo, conocido pequeño comerciante de Madrid cin varias fruterías gourmet en la capital y me dice que, directamente, cierra la tienda de la plaza de Colón. No soporta los alquileres, la luz, los salarios...



Poco antes, recibo la llamada de dos amigas... les ha tocado. Esta misma mañana les han comunicado que adiós a casi 30 años de trabajo en la empresa. Como me ha dicho una de ellas... tengo 53 años... "imagínate la autoestima".



Y la última: un alto ejecutivo me avisa: "Lo siento. Tengo gente joven muy válida pero con la reforma laboral. lo siento, no voy a aumentar la plantilla. Tengo miedo a hacer más fijos.



Te doy mi palabra, no es una muestra científica pero me ha pasado a mí en una sola mañana.



Y otra consideración más: La Economía mundial depende de la guerra. De su evolución y final. Y de la guerra, obviamente, el Gobierno de España no tiene culpa. Dicho esto conviene recordar que de lo que SÍ es responsable el Gobierno es de cómo y con quien gestionar esas consecuencias.



¡Ah! Y mi posdata: Sobre la Cumbre Marruecos- España. Llámalo real politik, Tragar sapos. Real economik. Sea como fuere, otra humillación.



La cuestión es: ¿de verdad, objetivamente, alguien piensa que Mohamed VI no ha hecho esto a propósito, que no ha dado plantón a Sánchez aposta y con toda su real intención para demostrar quién manda?



Este no da puntada sin hilo. En efecto hay que tragar sapos y lo que se tercie. Pedro Sánchez ya tiene otra cosa por la que pasar a la Historia. Récord mundial de humillaciones recibidas por el sultán de Marruecos.