Ángel Expósito: "¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre de hace 20 años a eso de las tres de la tarde?"

¿Dónde estabas tú el 11 de septiembre de hace 20 años a eso de las tres de la tarde? ¿Dónde estabas comiendo y con quién? En ese instante cambió el mundo, literalmente. Yo estaba en la Castellana, casi en plaza Castilla, comiendo con el presidente de Europa Press, Asis Martín de Cabiedes y con Fernando Jáuregui. Hay momentos en la vida que se quedan grabados para siempre. Como aquel 11S, el 11M en Atocha... No quiero bromear pero seguro que te acuerdas del instante del gol de Iniesta en el Mundial o de aquella del golpe de Tejero el 23F. ¿Dónde estabas tú, tal día como mañana, a la hora de comer hace 20 años?

Este vigésimo aniversario del 11S en Nueva York y en el Pentágono no se imaginaban así. En el subconsciente de los americanos y de un gran porcentaje de esta parte del mundo, se nos repiten las imágenes de los brutales impactos de los dos aviones contra las Torres Gemelas y, a la vez, se nos viene a la cabeza Afganistán. Aquellos ataques nos confirmaron hace 20 años que se inauguraba una nueva era mundial. Que la globalización era cierta, pero no sólo para el comercio y para el turismo, no, también para el terror.

Se confirmaron los nuevos modelos de guerra. La defensa (y las guerras) mundiales no volverían a ser entre ejércitos regulares, con relativas normas de enfrentamiento sobre un teatro de operaciones. No. Los nuevos modelos de guerra (interrelacionados entre sí) son el terrorismo global, el crimen organizado y la ciberguerra.

Y nos pilló demasiado desprevenidos y, me temo, seguimos desprevenidos, al menos socialmente, porque nos falta esa conciencia de seguridad y Defensa.

Tras aquel 11S de hace 20 años, llegaron los demás ataques: el 11 de marzo de 2004 en Madrid, el secuestro de 300 niñas en Chibook (Nigeria) en 2014; Bataclán en París en 2025; el camión de Niza el 14 de julio de 2016, la matanza de Las Ramblas en agosto de 2017 y Londres, Bruselas, Berlín...

Y todo ello con las mil y una franquicias del terror. Se trata de competir por quién es más bestia. Más islamista. Por competir a ver quién hace la mayor salvajada y que lo sepa el mundo entero. Desde niñas suicidas en un mercado a camiones bomba. Desde un tráiler o una furgoneta lanzados contra la multitud, a un secuestro de cientos de estudiantes para reclutarlos como niños soldado.

Tras Al Qaeda, sus franquicias y corresponsalías: el Daesh, AQMI, Al Shabab, Boko Haram, Muyao, a ver quién es más animal y, eso sí, todo 2.0 y con un manejo maestro de la publicidad, la difusión y la propaganda. Ya apenas hablamos ni nos acordamos de lugares que se nos hicieron hasta familiares: Guantánamo, Abbotabad (en Pakistán) donde un comando de los Seals mataron a Bin Laden en mayo de 2011.

Quiero recordar que aquel día cambió el mundo, al menos nuestro mundo, pero cambió para siempre. No sé, lo reitero tras haberlo dicho estas semanas por lo acaecido en Afganistán. No se trata de vivir aterrorizados, porque eso sería su victoria, pero al menos deberíamos tener conciencia de la realidad que se inauguró hace 20 años, tal día como mañana en la Gran Manzana de Nueva York.

Matías, nuestro Juan Fierro, Ernesto Sáenz de Buruaga contándonos el infierno en directo. ¿Te acuerdas?