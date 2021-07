Ángel Expósito: “No es cuestión de campañas de publicidad o de concienciación, es responsabilidad individual”

Audio

Se nos ha olvidado todo ya. O mejor dicho... se les ha olvidado a muchos. Un año y medio después del inicio oficial de la pandemia... miles y miles de personas pasan de todo, sin protección alguna, desparraman sin control con una falta de solidaridad absoluta. Con una I RRES PON SA BI LI DAD suicida.



Me dan igual las concentraciones del orgullo LGTBI en Chueca... o el macroconcierto de reggaeton en Mallorca o las fiestas salvajes en La Barceloneta. Me da igual porque el problema es el mismo.



Esta mañana se lo escuché en TVE al científico Quique Bassat: Estamos hablando de las variantes delta (de la India) o de la variante británica y se nos está olvidando otra variante de coronavirus que resulta durísima: La variante fiesta. ¿De verdad, a estas alturas de la película, a estas alturas de este drama que hemos vivido... seguimos así? ¿No hay capacidad de control? ¿Tan desesperados están? ¿Tan insensibles son ante los contagios de sus padres o de sus abuelos?



No me creo que sea por falta de información. Es imposible que a estas alturas de 2021, esas miles de personas que se concentraron en Chueca no sepan qué es y cómo se contagia el coronavirus. Es imposible. No es cuestión de campañas de publicidad o de concienciación... es cuestión de responsabilidad individual (y colectiva).

En el caso de Chueca en Madrid o de los botellones en Barcelona no hablamos de chavalería de viaje de fin de curso. Ahí hay mucha gente de treinta y tantos y cuarenta y tantos años.



Con todo, estoy seguro de que la situación de estos días, al menos en esta parte del mundo, no es comparable con la de hace meses. No las ucis están colapsadas ni los tanatorios no dan abasto. Evidentemente. Los porcentajes hay que saber interpretarlos. No es lo mismo una tasa de 1.000 contagios entre las residencias de ancianos que esa misma tasa de 1.000 en la franja de edad entre 20 y 30 años.

Cataluña... 4.000 casos en solo 24h, la policía municipal de Madrid ha puesto más de 1.200 multas por botellones en sólo este fin de semana, el vicepresidente de la junta de Castilla y León, Francisco Igea advierte de un incremento espectacular de contagios en la franja 40-50 años... todo indica... contagiados en casa por sus hijos.

En Navarra los datos se retrotraen a hace un año y se vuelven a restringir los horarios nocturnos. En Cantabria... 304 casos por 100.000 habitantes. En el País Vasco, el lehendakari pide no rebajar la tensión... en Andalucía casi 200 casos por 100.000 habitantes... y así... un no parar.

Y digo yo... viendo lo que hemos visto estos días atrás... ¿de verdad el problema vuelve a ser el ocio nocturno y la hostelería?

Aquí hago un paréntesis: No te digo la que se habría liado si los datos de Cataluña hubieran sido en Madrid... o si las fiestas del Orgullo las hubiera organizado Isabel Díaz Ayuso. Por cierto... ¿te acuerdas del anuncio de Pedro Sánchez, hace pocas semanas... cuando vendió a bombo y platillo que se relajaba el uso de las mascarillas en el exterior?

¿Y ahora qué? ¿No hay nadie que diga que esa decisión fue precipitada? Y los empresarios del Círculo de Economía aplaudiendo obnubilados a su persona...



Visto lo visto... ¿Nadie va a reconocer que aquello fue precipitado? Alemania, Bélgica o República Checa ya están advirtiendo con los riesgos de viajar a determinadas comunidades autónomas españolas. ¿No hemos aprendido nada?

Por no hablar de la Atención primaria. Porque esta gente, mayoritariamente, no termina en una Uci, pero SI en el médico de cabecera. Y están las consultas de Atención Primaria como para

Insisto: No es una cuestión de imagen o de campañas de información. A estas alturas... NO. Es cuestión de responsabilidad y de sentido común. ¿Has visto las imágenes de peleas a lo bestia en Tarrasa, Orense... en cualquier sitio...?

Posdata: No tenemos ni cálculos oficiales. Alrededor de 130.000 muertos por covid en España y a tantos... se les ha olvidado.

No es cuestión de políticos. Es nuestra RES PON SA BI LI DAD. Ni mascarillas, ni lavado de manos, ni distancia social. Ni siquiera lo más elemental.