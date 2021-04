Ángel Expósito: “Ahí tienes a Batasuna y a la CUP. Eso sí, el temazo es Toni Cantó”

Audio

Hoy es un día de esos para repasar la actualidad y echarte a llorar. Por el inmenso sainete de noticias absurdas, por temas importantísimos que pasan desapercibidos porque uno tiene la sensación de que no tenemos remedio. Mira, empezando por lo fundamental. ¡Qué poco hablamos de ellos!

Uno. Las vacunas españolas: tres de los principales proyectos de vacuna españoles están dirigidos por científicos jubilados, investigadores “ad honorem” que no cobran por ello, lo hacen por vocación y sus ingresos son las prestaciones de la Seguridad Social. La más avanzada, dirigida por Mariano Esteban de 76 años. Ha demostrado un 100% de eficacia en ratones.

La que podría ser una de las mejores del mundo, dirigida por Luis Enjuanes, 76 años. Se administraría por vía nasal. Y la menos conocida, pero con una clave fundamental es la dirigida por Vicente Larraga, 72 años. Podría rehacerse en tres semanas si surgiesen nuevas cepas.

Dos. A vueltas con la cruda realidad, la OCDE pide a España no subir impuestos hasta que llegue la recuperación y aquí que nos están subiendo todos los impuestos, entre otras cosas, porque forma parte del acuerdo de Sánchez con Rufián y Junqueras.

Tres. Leo a Dávila y tiene toda la razón: Puigdemont sí pero Toni Cantó no. Por no sé qué problema burocrático, Toni Cantó se mete en un lio con su lista electoral y, a la vez, Puigdemont es eurodiputado, los golpistas se presentan a las elecciones, y ahí tienes a Batasuna y a la CUP. Y nos tragamos todo pero, eso si, el temazo es Toni Cantó.

Cuatro. Pablo Iglesias. No puedo. Y aún se pone a redactar listas para marcar periodistas como buen líder norcoreano. Entre norcoreano y chavista. ¿Dirá en algún mitin que está orgulloso de vivir en el barrio? ¿Hablará del patrimonio y las preocupaciones de los ricos? ¿Tendrá la poca vergüenza de poner a parir a la sanidad madrileña?

Cinco. Del recuerdo luminoso de la República (no se puede ser más cursi) a acompañar al Rey Felipe en la nueva factoría de Airbus. Sinceramente, no damos abasto. No tiene límite. Entre el postureo, la verborrea, el maquillaje, las mentiras y el cinismo disfrazado de poesía, es insufrible.

Seis. Leo en ABC: Interior desplaza a antidisturbios de fuera de Madrid para proteger a Vox. Grupos radicales acuden a cada acto de los de Abascal para reventarlos. Más de 100 agentes de Galicia, Andalucía y Valencia se encuentran ya en Madrid. ¿Esto también es progresista y reformista? ¿Somos conscientes de qué supone que los jefes de estas bandas de macarras formen parte del Gobierno de España?

Siete. Marlaska sigue sin decir ni mú de los policías pateados ni de los asesinos etarras graciosamente premiados. Eso si, se cargó a Corbí y a Pérez de los Cobos. Ya no cabe decir aquello de “¡Qué papelón, Marlaska!”. Toca decir: “¡Qué vergüenza, Marlaska, qué vergüenza!”

Ocho. Pilar García de la Granja me pasa este titular de El Economista: La Seguridad Social afronta 2021 con 100.000 millones de deuda. El sistema afrontará gastos con 14.000 millones procedentes de impuestos. El pasivo amenaza con enquistarse a perpetuidad si no hay reformas. Y el figura tocando el violón. ¡Qué guapo soy, qué tipo tengo!

Nueve. A su tran tran, nosotros con las elecciones de Madrid, las provocaciones del Macho alfa, las trolas de Su Persona y entre tanto... ley Eutanasia, ley de educación, reforma del CGPJ y rescate de Plus Ultra.

Y diez. Por el derecho a la información. La pandemia ha cambiado muchas cosas y también la forma de hacer periodismo. Ahora, los profesionales de la comunicación tenemos que enfrentarnos a ciertas limitaciones que antes no teníamos, como los aforos, o lo que es lo mismo, el control de qué medios entran o cuáles no. Mira el caso de los gráficos, con la excusa del COVID, muchos se aprovechan.

Es Ángel de Antonio, fotógrafo de ABC, y también miembro de la Asociación Nacional de Reporteros Gráficos, quienes a través de un manifiesto, han denunciado que la clase política e incluso otras instituciones, se escudan en la excusa de los protocolos del coronavirus para hacer llegar una información sesgada. Las fotos te las paso yo. Y los totales y las imágenes, y a tragar. Ahora, los colegas de las cámaras han conseguido que la situación mejore algo y es que oye, su petición tampoco es que sea muy complicada.

¿Qué pasa? Pues que eso que quieren los políticos es propaganda, no es periodismo.