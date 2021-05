Ángel Expósito: "Sánchez (el emperador) va desnudo y rodeado de pelotas, súbditas y chantajistas"

Audio

Pedro Sánchez ha presentado esta mañana su estrategia 2050. Y lo ha hecho con toda la pompa, el boato, la parafernalia y las palabras polisílabas como él solo sabe. Para eso le pagamos la maquilladora y la peluquería.

La Factoría Iván Redondo Productions ha llevado a cabo otra de sus performances. Tras las chapas de fin de semana en el confinamiento, las fotitos en el avión, aquellos aplausos del consejo de ministros tras la cumbre europea, ahora llega la agenda 20-50.

No te doy más la brasa con la horterada esta. Tan solo escucha una muestra. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿A que tú, autónomo, estás ya mucho más optimista? ¿A que a ti se te ha olvidado que este año atrás te has arruinado o se ha muerto tu padre?

¿A que tú, ciudadana de Melilla, Ceuta o Canarias estás mucho más relajada? La clave la ha dado un oyente esta mañana en los fósforos con Herrera. Iba a ser eso. No era para el año 2050. No, el plan es para dentro de exactamente 50 minutos: Para las 20:50 horas.

Mira, el problema de Iván Redondo y de su principal cliente, Pedro Sánchez, es que ven demasiadas series americanas. Como diría aquel compañero fotógrafo Chema Clares, con el que tanto viajé de becario: "No huelen un pedo debajo de una boina".

El problema de 'Su Sanchidad' en la inmensidad de 'Su Persona' es que no quiere reconocer que el principal problema de España hoy, mañana y a este paso en 2050 también es 'Su Mismidad'. Y los socios.

El emperador (en este caso el presidente del Gobierno) va desnudo. Como en el cuento de Hans Christian Andersen. Va desnudo y rodeado de pelotas, súbditas y chantajistas.

Me detengo en este último grupeto porque me parece la clave: el Gobierno es tan débil que le chantajean a la vez una perroflauta de Batasuna, un jeta como Rufián, vino lunático como Puigdemont, una banda chavista como Podemos y el Rey de Marruecos.

Y si no, echa un vistazo a las noticias de los últimos días. Marruecos declara de facto una guerra a España con Ceuta como teatro de operaciones, solo que en vez de infantería lanza niños y adolescentes a morir, si es preciso, a morir ahogados o de hambre.

A la vez, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz deja entrever que, o se deroga la reforma laboral o revienta el Gobierno, con lo que no solo se carga el Consejo de Ministros, sino que nos hunde económicamente, más, y nos deja sin fondos europeos.

Otra: Bildu, Batasuna o como quieran camuflarse los hijos de... ETA siguen recibiendo asesinos cerquita de casa y brindándoles homenajes mientras casi 400 crímenes siguen sin resolverse. Y Marlaska rebajándose hasta el infinito.

Y nos queda el independentismo catalán. Con un 'zumbao' que se cree Napoleón, ejerciendo de Molt Honorable desde un casoplón en Waterloo y con una secta Republicana cuyo estandarte es Rufián.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estos y estas y estes no solo nos van a subir los impuestos a toda España, sino que además, van a conseguir los indultos para sus coleguis.

Y el figura con el 2050 leyendo un truño insufrible que le han preparado la legión de asesores y escribanos, obnubilados por 'Su Persona'. Unos cuantos miles de asesores que, como a Rufián o a los de Batasuna les pagamos el sueldo tú y yo.

¡AH! Y MI POSDATA. Podríamos reaccionar a 2050 con otro líder político o sin algún analista en prospectiva, pero no. Mira, me envía un audio un alcalde de pueblo. Manolo Barón, alcalde de Antequera. Mira tú, va a resultar que 'Su Sanchidad' no es el único que trabaja pensando en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo hacen por su pueblo y otros lo venden para y por 'Su Persona'.