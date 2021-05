Ángel Expósito: "Yo sentí miedo y esos críos terror"

Audio

No me apetece empezar ni con la política cutre típical spanish ni con la opiniones de los expertos sobre estrategia. No. Lo que he visto en esa playa del Tarajal en Ceuta se me va a quedar grabado para toda la vida.

Los negros derrumbados sobre las piedras destrozados, helados de frío, muertos en vida y empapados. Las decenas de niños muertecitos de miedo y de sed mirando hacia su futuro completamente vacío. Y los soldados españoles desplegados en la orilla. Los regulares de Ceuta con el casco, el chaleco, los blindados y los hummer haciendo de barrera.

1.- Marruecos lanza a sus hijos al mar. Madres con bebés a la espalda. Adolescentes sin absolutamente nada y niños solos como soldaditos de Infantería a sabiendas de que el enemigo no puede ni debe responder más que atendiéndoles y salvándoles la vida.

Jamás en mi vida olvidaré las miradas de ese grupo de niños pidiéndome agua.

2.- Guardia Civil, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y la propia policía local de Ceuta. "Ahora sí ¿verdad?"

Hemos pasado de aquello de "Yo suprimiría el Ministerio de Defensa" que dijo Pedro Sánchez en la contra de El Mundo a desplegar al Ejército de tierra en la playa del Tarajal.

3.- Hemos pasado de expulsar a las Fuerzas Armadas de las ferias de Educación en Barcelona o Lérida a sacar a nuestros soldados y guardias civiles en portada.

Entre Sánchez y los socios, ¿Qué puede salir mal cuando hablamos de la Defensa Nacional?

4.- Estamos asistiendo a otra cruel lección de Real Politik. De aquella Marcha Verde con Franco agonizando en 1975 a esta marcha de los niños con un Gobierno grogui, bonito, hortera y chavista.

5.- Seamos sinceros, ¿preguntamos a los socios y a una gran parte del PSOE les preguntamos qué piensan de Ceuta y Melilla?

Insisto. Con toda la crudeza. Los socios del Gobierno y una gran parte del PSOE y del propio Consejo de Ministros ¿Piensan de verdad que Ceuta y Melilla y hasta Canarias deben seguir siendo españolas?

Me da a mi que piensan que NO. Y una buena parte de la España peninsular piensa igual, que les den. Que se las vendamos a Marruecos y nos dejamos de problemas.

6.- Todo en política internacional tiene relación. El mundo es un inmenso tablero de ajedrez con un montón de peones, alfiles, una reina y un Rey. Estados Unidos, Marruecos, Israel y Venezuela e Irán tienen todo que ver entre sí.

Y en ese tablero endemoniado nosotros los españolitos no hacemos más que el ridículo dentro de una Unión Europea y una OTAN que tampoco pasan por su mejor momento.

7.- Vuelvo con esos chavales ¿Quiénes son esos chicos? De entrada son pobres de solemnidad, no tienen educación ni formación algunas, son simples peones muertos de hambre en manos de un dictadorzuelo sin escrúpulos y un régimen despiadado y sin alma.

Esos chavales son víctimas. El problema es que van a comer y beber esos 5 o 6.000 chicos cuando pasen dos o tres días más deambulando por Ceuta.

8.- Sobre las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Tras ver las imágenes de los gendarmes del Rey abriendo las puertas de su lado de la valla a miles de sus chicos, ¿hay que recordar el nivel de corrupción de esos gendarmes?

Por no hablar del propio régimen. Hasta lo más alto... que esa es otra. No sé... quizás algún día cuando me jubile... contaré aquella nochecita en el Palacio del Pardo.

9.- Sobre Pedro Sánchez, Marlaska, Iván Redondo y la campaña si no insisto es esto reviento: Yo quiero preguntar. No soporto las chapas que nos mete Su Persona cada vez que puede. Quiero preguntar porque me pagan para eso también y no nos dejan.

A uno se le puso caldo por el plasma y este nos trata como borregos. Su Sanchidad y sus ministros nos desprecian y, lo que es peor, desprecian a nuestros oyentes y a nuestros lectores.

¡AH! y 10 mi POSDATA. Miedo. Yo, ayer en esa playa de Ceuta sentí muchas cosas: Pena, calor, admiración, estupor y miedo. Reconozco que sentí miedo ante la avalancha. Aquello era un escenario de guerra tan cruel, que los soldaditos son niños. Aterrados.

Yo sentí miedo y esos críos terror.