Ángel Expósito: "Sólo falta que Boris Johnson fiche a Iván Redondo"

Para no echar gota. El panorama político está, comode costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragicomedia y el esperpento. Mezclas el gobierno en funciones con los socios de dicho gobierno en funciones, le añades la división del centro, la derecha y más allá y para finalizar, lo decoras con detalles de este disparate de la España autonómica. Lo dicho, para no echar gota.

Luego nos hacemos los sorprendidos con Boris Johnson y con la suspensión del parlamento británico. Anda que estamos nosotros para dar lecciones. Lo último es que Sánchez va a presentar 300 medidas para un programa de gobierno que se le han ocurrido en los últimos días. Y lo penúltimo es que Pablo Iglesias ahora dice que si, que acepta lo que en julio dijo que no. De verdad nos tomar por gili...memos.

Me voy a quedar con unas cuantas pinceladas del despiporre que, para más inri, refleja cómo se nos ha ido la pinza en esto de la actualidad política española. A saber.

Anteayer ya apuntamos lo último del despiporre territorial. Que si los espías del valenciano en los colegios, que si Cataluña denuncia al Estado por impago después de su despilfarro, que si el PSOE empieza a pagar sus deudas con Bildu y Batasuna en Navarra.

Añadamos más descontrol:

1. Sobre el famoso informe falso para la financiación de las comunidades autónomas por parte de la abogacía del Estado, bueno más que falso, de mentira porque no existía. El gobierno ha esgrimido un informe jurídico 'inexistente' para justificar la asfixia y las CCAA. Y lo ha hecho nada más y nada menos que la mismísima Ministra de Hacienda. La ministra Montero aseguró que hace dos semanas que disponía de un informe de la abogacía del Estado donde se argumentaba que el ejecutivo no podía liberar más financiación a las CCAA por el hecho de estar en funciones. Por aquella fecha el documento escrito no existía.

¿Qué se ha hecho ante tal trola? pues muy sencillo, solicitar un informe a la abogacía del Estado a toda prisa, para que diga lo que anticipó la ministra. Con un par... de excusas.

2. Como Leo en el confi... Más Navarra. La repercusión de la decisión del PSN de entregar la alcaldía de Huarte a EH Bildu que puede trascender las fronteras municipales. Su impacto podría alcanzar a la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que en las próximas fechas debe renovar su cúpula directiva en un escenario de equilibrio de fuerzas entre Navarra Suma y la coalición 'abertzale' por hacerse con la presidencia de esta importante entidad, que gestiona diversos servicios públicos para una población de más de 365.000 habitantes con un presupuesto anual superior a los 120 millones de euros. Los de Otegui se frotan las manos. ¿Hacemos apuestas?

3. En La Rioja ya 'habemus' orediendra con Podemos como socio. Pero hete aquí que a las 24 horas de la investidura, primera crisis. Renuncia la consejera propuesta por el partido tras su polémica designación. El partido designó a una dirigente que no era la única diputada autonómica con la que cuenta, lo que provocó una pugna interna en el partido por el puesto en la consejería que tendrá en el gobierno de coalición con el PSOE. Problema que la designada es pareja del líder regional y ahora renuncia después del lío que se ha montado. De sainete.

En clave nacional, Pedro Sánchez lleva seis meses sin comparecer al control del Congreso. Aquí no se suspende el Parlamento como en Londres, pero para los efectos... O sea, como para dar lecciones de absolutamente nada.

Esta mañana escuché a Sostres la siguiente frase que creo, resume perfectamente el estado de la cuestión: Pedro Sánchez es el cliente de Iván Redondo. Me parece una forma perfecta de diagnosticar qué pasa o qué no está pasando en la gobernabilidad de España. Y es que esto se plantea como el laboratorio del druida. Como un enorme gabinete de imagen, de influencias y de poder para llegar y mantener, precisamente, ese poder.

Lo de menos es España, Navarra, La Rioja o el procés independentista en el que ellos llaman "Los Paísos" Catalans. Lo principal y hasta lo único es que el cliente, Pedro Sánchez, esté satisfecho y para eso, el provedor de la factoría Iván Redondo y el resto de palmeros, a cumplir.

Y no hay más. Y así nos va y nos va a seguir yendo. Como para dar lecciones a Boris Johnson. A este paso para convencer del Brexit duro, ya lo verás, acaban contratando a Iván Redondo para el 10 de Downing Street.