Expósito: "Se nos olvida Venezuela y no hay derecho"

Se nos está olvidando Venezuela y no hay derecho. Se están muriendo de hambre, de torturas se mueren de miseria y entre la basura como las ratas y no les estamos haciendo ni caso. Contamos algo cuando hay un secuestro destacado, repetimos la nueva bravuconada de Maduro y poco más. No tenemos derecho a olvidarnos de lo que está pasando en Venezuela. Hace unos días, le pregunté a alguien que sabe de este drama ,¿Qué está pasando allí? ¿Quién va ganando en Venezuela?

Me respondió que aunque el futuro debería ser inexorable cada día que pasa es un día más que gana Nicolás Maduro. Un personaje para la vergüenza del mundo entero y ahí le tienes, a él y a toda una pléyade de mafiosos corruptos disfrazados de militares, que han repartido sus inmensas fortunas por el mundo entero.