Expósito: "Gracias, Paloma Tortajada"

Tiempo de lectura: 1



Esta idea, esta frase se la inventó Paloma Tortajada. La dijimos a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. La soltamos ahora a las ocho, las siete en Canarias. La verdad es que siempre es la mejor hora para escuchar la radio.

Esta mañana ha fallecido Paloma. Nuestra compañera y mi maestra Palo o Torta. Palomita ha sigo ella.: aragonesa hasta el último segundo. Supongo que Paloma me diría que no hiciera más que una pequeña mención a la noticia de su propia muerte, que me fuera rápidamente a la campaña electoral, al tema de Garrido, que contara "como tu lo sientes" que me decía lo último de la matanza de Sri Lanka. Pero ¿sabes qué, Palo? Hoy, solo hoy, no me mandas.