Ángel Expósito: "El Gobierno sigue pensando en su marketing insoportable"

No somos conscientes del problema de magnitudes bíblicas que tenemos en nuestras fronteras sur. Es como si no quisiéramos verlo. Es cierto que tenemos encima una pandemia y que nos ha estallado una crisis económica bestial, pero el drama de la inmigración no ha hecho más que empezar.

Y el Gobierno por supuesto que se esconde pero, si somos sinceros, deberíamos reconocer que nosotros como sociedad también rehuimos de este problemón.