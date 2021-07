La Linterna (13/07/2021) de 20:00-21:00: "Franco decía aquello de... "A Cuba ni me la toquéi"

Dicen que Franco decía aquello de... "A Cuba ni me la toquéis", lo que según sus exégetas quería decir algo así como...."Que Fidel haga lo que quiera con Cuba... pero en sus cosas no nos metamos los españoles. Ni siquiera yo, pensaba Franco". Pero los años pasan, los lustros se enquistan y la revolución se requeteconfirna como una farsa. Una dictadura. Un experimento que se expande como puede y donde puede, ante los complejos absurdos de una presunta izquierda europea tan cínica como cobarde. A todos estos, incluidos la mitad de los miembros del Gobierno de España, yo les hacia vivir allí, en Cienfuegos, en Holguín o en la Habana vieja, un mes, como un cubano de a pie. Que busque un trozo de pollo como una cubana. ¿A que no hay? Cuando calló el muro de Berlín, cuando se desintegró la Unión Soviética, empezó el fin del milagro romántico de la revolución. Y poco a poco han ido saltando todas las costuras. De hecho como pasó en Europa, todo el mundo intenta salir como aquí todo el mundo intentaba saltar el muro.