La Linterna (12/07/2021) de 20:00-21:00: "Podemos sigue como estaba en "su" Gobierno"

El Gobierno de España (en la parte DEL PSOE) cambia de nombres pero poco más. Con la importancia que tienen las personas... dos claves me parecen fundamentales: Podemos sigue como estaba en "su" Gobierno dentro del Gobierno de España y las herencias de los ministros salientes ahí están con Su Sanchidad como todopoderoso carnicero. Ahora vuelvo con la remodelación del Gobierno. Antes... me quiero fijar en lo que está pasando en Cuba. Desde aquella crisis de los balseros en agosto de1994 no se recordaba una revuelta igual contra la dictadura castrista. La diferencia es que a aquellos se les invitó a marchar hacia Miami. Y estos de ahora protestan, directamente, en las calles de Cuba.