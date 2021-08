A quién deberíamos multar

El PSOE de Madrid denuncia que en 2020 no se puso ninguna multa por no recoger heces de perro. Así que piden al Ayuntamiento que reaccione y sancione a los dueños de estos perros desde ya. En la ciudad hay 250.000 canes censados y la multa asciende a los 1500 euros. La noticia nos ha dejado impactados y en La Linterna proponemos... más cosas por las que habría que multar. Israel Remuiñán, que no tiene perro en Madrid para no tener que recoger sus heces, ya asoma por la puerta para ayudarme.