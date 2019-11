Rocío Monasterio y la ministra Montero se llevan un 'Zas' por sus mentiras en el debate

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se han llevado un 'Zas' por sus mentiras durante el último debate electoral al hablar sobre el rescate de la caja de ahorros y sus palabras hacia Ana Pastor. El colaborador de COPE y La Linterna, Julio César Herrero, no ha dejado pasar la ocasión para criticar a ambas representantes.

“No saben la alegría que me dio ver a la ministra en funciones, María Jesús Montero, en el debate de La Sexta. Porque como no había ido a la comisión de investigación de la FAFFE, pensé que igual le había pasado algo. Pero no. Es que estaba preparando el debate y, claro, que si Sevilla por la mañana, coge un AVE, vete a Madrid… Un agotamiento y luego dices cosas imprecisas, como Sánchez. Y además, a quién iban a mandar en el PSOE. ¿a Carmen Calvo? Yo lo habría preferido. ¿O a Celaá? Mejor a Montero, que si hay que mentir, lo hace con mucha convicción”, comentaba Herrero.

“Vamos a ver María Jesús. La elección de Ana Pastor como presidenta del Congreso en 2016 se produjo en segunda votación al obtener 169 votos, frente a los 155 de Patxi López. Y Bildu se abstuvo. Y porque el reglamento no permite votar en contra… Así que, mentiste”.

Continúa Herrero, ahora con Monasterio, de Vox: “Aunque si hablamos de mentir, los hay que tienen un máster -como Casado- y hasta una tesis -mira tú, como Sánchez-. En el debate estaba la mujer de Vox, Rocío Monasterio. Igual ustedes ya están pensando: “seguro que volvió a manipular datos sobre la inmigración y la delincuencia, o de la invasión islamista…” No sean mala gente. Ella habló de economía y del rescate de las cajas de ahorro”.

“Vamos a ver, Rocío. Que tú eres arquitecta, y sabes lo importante que es ser precisa con los datos… porque si no se te cae la casa. El rescate público de las cajas de ahorro costó 41.150 millones de euros, no 71.000. Pero qué más da. Si lo importante es exagerar en todo. Así que, mentiste”, concluye.

Así que por “mentir sobre la elección de Ana Pastor a la presidencia del Congreso, y sobre el rescate de las cajas de ahorro”, la socialista María Jesús Montero y la representante de VOX, Rocío Monasterio, se llevan un… ¡Zas! ¡En toda la boca!