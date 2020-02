Pedro Sánchez se lleva un 'zas' por "utilizar el sufrimiento de un crío para darse autobombo"

Julio César Herrero propina su 'zas' de este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Habrán oído hablar de Quaden Bayles, un niño australiano de 9 años con acondroplasia (o sea, enanismo), que en un vídeo que su madre colgó en una red social aparecía llorando y pidiendo una soga para quitarse la vida. No soportaba más el acoso que estaba sufriendo. Pues el crío ha recibido un montón de mensajes de solidaridad de deportistas, actores… y de Pedro Sánchez. Esto es lo que le escribió en un tweet:

“Querido Quaden. Yo quiero un mundo más justo. Para ti y para todos. Por esto estoy en política, para transformarlo. Para que no te acosen. Confía en mí, tu vida nos inspira al resto. Te mando un beso a ti y a tu familia desde España”.

Dear Quaden, I do want a fairer world. For you, for everyone. That's why I'm in politics, to transform it. For you not to be bullied. Trust me, your life inspires us all. I send you a kiss from Spain to you and to your family. pic.twitter.com/rFGF0fUrua