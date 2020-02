Miquel Iceta se lleva un 'zas' por decir "que lo que pasó en Cataluña no fue rebelión ni sedición"

¡Qué hombre! Alguna vez alguien se dará cuenta de sus capacidades y entonces muchos tendrán que arrepentirse. Es el secretario de un partido socialista pero que no pertenece al partido socialista. O bueno, sí pertenece pero va a su bola. O sea, que es del PSOE pero no lo es. Shakespeare machacándose el tarro en el siglo XVI con lo de que si la cuestión era ser o no ser. Pues ahí lo tienes, Iceta es y no es al mismo tiempo. No hay cuestión.

Pues ayer estuvo clausurando el congreso de su partido. Él en las clausuras se viene arriba. Le pones en un escenario, y él actúa, baila, canta. Un espectáculo. Igual que cuando habla. Hace un par de días dijo que lo que pasó en Cataluña no fue ni sedición ni rebelión. Porque él es jurista. Ah no, que empezó Químicas y lo dejó; y luego empezó Empresariales y también lo dejó. Pero ha leído mucho.

Bueno, pues ayer habló de la solución al asunto de marras y dijo esto. Escuchen:

Vamos a ver Miquel. Dos cositas. Dices que lo de Junqueras fue un error. Pues va a ser que no: fue un delito. Un error es una acción desacertada. Y un delito es un quebrantamiento de la ley. Y la segunda. Te preguntas si la solución al problema es que Junqueras esté en la cárcel los años que le toquen. Y niegas tres veces. Claro Miquel. Es que Junqueras está en la cárcel cumpliendo la pena por haber cometido un delito de sedición y otro de malversación. Es una cosa estrictamente jurídica. Y la solución de la que tú hablas es política. Salvo que, como los independentistas, mezcles todo. La cárcel no está ni para ayudar ni para entorpecer sino para pagar por los delitos cometidos. Por cierto, como la solución no es que Junqueras esté en la cárcel, pues que siga, que cumpla y tú busca la solución en otro sitio.

Así que, por calificar de error un delito y por asegurar que la cárcel no soluciona un problema, como si ése fuera el cometido de la prisión, el secretario del PSC, Miquel Iceta, se lleva un ¡zas, en toda la boca!