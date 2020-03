Los trabajadores hospitalarios de Asturias se llevan un aplauso por "ser personas maravillosas"

Julio César Herrero dedica su aplauso de este lunes a los trabajadores del Hospital Universitario Central de Asturias. Dice así.

Ya, ya sé que no os gusta que os llamen héroes. Sois buenos profesionales que hacen su trabajo. Y es verdad. Pero deberíais entender que quien hace su trabajo hasta la extenuación, sin medios y al límite tiene más pinta de héroe que de un buen profesional. Aunque seguro que preferiríais no ser héroes y tener medios, equipos y más compañeros. El sábado por la mañana un centenar de trabajadores del Hospital salisteis a la puerta de urgencias y desplegasteis una pancarta que decía “Contad con nosotros”.

Era eso. Eso no es lo que te dice un héroe. Eso es lo que te dice un amigo, que te ayuda sin que lo llames, cuando más lo necesitas, el tiempo que sea necesario. Y pensé que a quienes tienen muchas dudas, se sienten desasistidos y, en algunos casos, aislados por obligación, les tiene que resultar muy extraño llamar ‘amigo’ a quien no conocen. Imagino que nada puede dar más tranquilidad que tener a alguien que te diga ‘cuenta conmigo’ en el momento de tu vida en el que lo estás pasando mal y estás solo. Y se me ocurre que eso no os hace héroes, pero os convierte en personas maravillosas.

Por eso, Ángel, hoy el aplauso es para los trabajadores del Hospital Universitario Central de Asturias.