Isabel Díaz Ayuso se lleva un 'Zas' por “desbarrar al pronunciarse sobre la exhumación de Franco”

A ver. Ya sé que esto me puede generar críticas porque habrá oyentes que piensen: “déjala, hombre: que bastante tiene con lo suyo”. Y otros dirán que se está esforzando mucho, y que a veces se equivoca. Pero claro, la pena no puede ser una razón para no comerse el zas.

Ayer tuvo una actuación estelar. El pie se lo dio Rocío Monasterio, la dirigente de Vox, que le preguntó – ya ven ustedes- si la Comunidad iba a defender la libertad de las familias para enterrar a sus muertos. Y Ayuso se tomó la pregunta en serio: tanto, que hasta habló del Reglamento de Sanidad Mortuoria para justificar que, después de cinco años, la Comunidad ya no tiene competencias para exhumar cadáveres.

Y ya puesta… pero muy puesta, arremetió contra la ley de memoria histórica. Escuchen la dramatización:

Audio

Vamos a ver, Isabel. En mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó la exhumación del dictador. Gobernaba Rajoy. Si se tenía que hacer como se ha hecho o de otra forma es otro debate; pero es innegable que se tenía que hacer porque así se había decidido. Por cierto, el PP no se opuso; se abstuvo… como ERC. Y otra cosita: ¿tú crees que esto ayuda a la imagen de moderación que quiere dar tu jefe?, aunque García Egea diga que no es que se haya moderado sino que ahora los españoles le conocen de verdad.

En todo caso, hay que reconocer la coordinación en tu gobierno de coalición. Tú haces la pregunta, y tu vicepresidente, Ignacio Aguado, la responde. Los madrileños pueden estar tranquilos.

Audio

Así que, por desbarrar al pronunciarse sobre la exhumación de Franco, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se lleva un...¡Zas! ¡En toda la boca!