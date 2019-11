El exdiputado del PP por León se lleva un 'Zas' por falsificar un título universitario

El exdiputado del PP por León en el Congreso de los Diputados, José Miguel González, se ha llevado este lunes un 'Zas' de parte de Julio César Herrero por falsficar un título universitario. El colaborador de La Linterna ha arremetido contra el candidato popular en las generales por culpar a la empresa que expedió el título de la 'pillada' que ha terminado con su dimisión.

José Miguel González, que tú te preguntarás, ¿ese quién es? Pues un diputado por León del Partido Popular... O lo era. A ver, tampoco es que le haya pasado nada grave, en principio. El caso es que dijo que era licenciado en Derecho, un clásico, y cuando el digital León Noticias le pidió el título, ¿qué hizo el lince? Falsificó uno. Total, que ha tenido que dimitir. Antes, todavía tuvo ganas de decir que fue una empresa especializada en convalidaciones de asignaturas la que le había entregado el título.

Vamos a ver, José Miguel, ¿que es lo que no has entendido? ¿Qué es lo que no te han explicado en el partido? Que, a ver, no sera por falta de experiencia. Falsificar un titulo para encubrir la mentira empeora las cosas, y responsabilizar a terceros del titulo y de la mentira te deja en una situacóon verdaderamente penosa.

Así que, por mentir al asegurar que tenía la carrera de Derecho y por falsificar un titulo, el ya ex diputado del PP por León, José Miguel González, se lleva un... ¡Zas! ¡En toda la boca!