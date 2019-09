Boris Johnson 'Zas' por “plantar al primer ministro de Luxemburgo”

Que este señor es un tipo curioso, no es ninguna novedad: no hay más que verlo. Pero no constaba que fuera cobarde. Que este señor se siente cómodo con la mentira, pues tampoco es ninguna novedad; pero no constaba que fuera cobarde. Que a este señor le resbala lo que piense el personal, tampoco es noticia; pero no constaba que fuera un cobarde.

Pues ayer estuvo en Luxemburgo. Iba a tender puentes... como los de Calatrava. Y había quedado con el primer ministro de ese país, Xavioer Bettel. Tras la reunión estaba prevista una rueda de prensa en el exterior del edificio presidencial. Como en la calle había un pequeño grupo de personas antibrexit que le abucheaban, el primer ministro quiso que se hiciera en el interior. Y como no había sitio para los periodistas, exigió seleccionar a algunos. Los periodistas se plantaron y dijeron que se hiciera fuera. Y así se hizo. Escuchen lo que pasó:

Audio

Como lo oyen. Boris Johnson se había pirado dando plantón al primer ministro luxemburgués para que en las cadenas de televisión inglesas no se le escuchara siendo abucheado.

Vamos a ver Boris. Puedes ser raro, y además tiene su punto. Te puedes creer tus propias mentiras; y eso tiene tratamiento. Pero plantar a otro primer ministro no es ya violentar la diplomacia, que también; no es una muestra de falta de educación, que también; es una muestra de cobardía impropia del primer ministro del país en donde con más solvencia se ha defendido la libertad de expresión.

Así que, por plantar al primer ministro de Luxemburgo para evitar ser abucheado por un grupo de ciudadanos contrarios al brexit, el primer ministro británico, Boris Johnson, se lleva un ...¡Zas! ¡En toda la boca!