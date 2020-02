Adriana Lastra se lleva un zas por decir que un socialista es quien ve una injusticia y se remueve por dentro

A la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

El fin de semana estuvo dando clase, porque ella es una maestra. Participó en la Escuela de Invierno de las juventudes del PSOE y dijo que estaba preocupada. Dijo cosas tan bonitas como, por ejemplo: “Ya está bien que los hombres pidan perdón por sus fracasos y las mujeres pidamos perdón por nuestros éxitos”. Pensaba en Pedro y ella misma, vidas paralelas. Pero dos días antes, dijo algo que ha pasado inadvertido. Porque hay demasiado ruido.

Hola. Perdonad. ¿Me podéis escuchar un momento? Gracias. Yo, como vosotros, tampoco encuentro sentido a la vida. Pero hay una compañera que tiene algo muy importante que decirnos y que nos va a ayudar. Se llama Adriana. Adriana, por favor, diles lo que me has dicho.

Vamos a ver, Adriana. ¿Quién te ha escrito eso o dónde lo has escuchado? Porque supongo que leer, no lo habrás leído… No, si lo digo porque si no, habrías citado a quien lo haya escrito; por lo del plagio y eso. Así que, cuando una persona ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, esa persona es socialista, ¿eh? Entonces, o los votantes de otros partidos, si ven una injusticia, les resbala; o los millones de personas que votaron al PP, a Podemos o a Ciudadanos, están un poquito despistados, porque son socialistas y no lo saben; o… son unos tolais, porque siendo socialistas, votaron a otros partidos. Mira, Adriana. Ver una injusticia y que se te remueva algo por dentro no es ser socialista; es ser decente. Y la decencia no tiene nada que ver con ser socialista. Tú ya me entiendes.

Así que, por afirmar que un socialista es quien ve una injusticia y se le remueve algo por dentro, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se lleva un…