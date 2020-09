Expósito sobre Iglesias: "Qué fácil es decir cuando posas con Batasuna bajo un cartel del Ejército Popular"

Por supuesto que un legionario no es un intensivista de la UCI, ni un infante de marina es una enfermera... pero yo he visto a la guardia civil repartiendo deberes a los niños que no tenían Internet en la provincia de Soria. Y así también se lucha contra el covid.

Y a Policías Locales felicitando cumpleaños a niños con discapacidad y a paracaidistas haciendo y deshaciendo camas en el Ifema. Y he visto porque yo he estado allí, no como él que no se atreve. He visto a soldados de la UME limpiando letrinas y duchas de los "homeless" de Madrid. Y recuerdo a aquella cabo de un cuartel de El Pardo que fue la última persona que dio la mano a un moribundo desconocido en el hospital Gómez Ulla.