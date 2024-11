Expósito: "Sánchez y Ábalos mienten, los dos; Sánchez sabía qué hacía Ábalos, y este sabía lo que hacía Koldo"

Ábalos, preocupadísimo por su honor, es increíble, a un pasito de la expulsión definitiva del PSOE. Hace muy pocas semanas recurrió el expediente para que lo admitieran. El Tribunal Supremo le mete pa'lante con todo el caso, más la malversación, y ahora sí que ya está sentenciado.

Hay un titular por ahí que leo en El Español que dice exactamente 'El Gobierno alega que Sánchez no sabía lo que hacía Ábalos, Ábalos alega que no sabía lo que hacía Koldo'. Bueno, pues mienten los dos, porque Pedro Sánchez sabía perfectamente quién es, cómo es y lo que hacía Ábalos, y Koldo no mueve un lápiz ni llama a una amiga particular sin que lo sepa Ábalos, por lo tanto mienten los dos.

Es curioso esto del honor, eh. Se habla del honor de Ábalos y yo pienso en Koldo, en Aldama, en Delcy, en Jéssica, la pobre '20 minutos' y sus disgeusias. Imagínate el honor de Ábalos. A esto de que le echen del PSOE después de que le echaran del grupo parlamentario y de que le echaran del Gobierno, pero todos tranquilos, que siguen el grupo mixto porque hace un año Sánchez le volvió a meter en las listas.

No lo olvidemos, eh, por eso está aforado. Gracias, Pedro.