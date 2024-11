Expósito: "Yo no entiendo la estrategia de defensa de Begoña Gómez, salvo que sea verdad todo"

Yo, sinceramente, no entiendo la estrategia de defensa de Begoña Gómez o lo que sea eso, salvo que sea verdad todo. Entonces, a lo mejor, tiene un pase. Claro, esto es muy sencillo. Esto es responder sí o no a cuatro o cinco cuestiones absolutamente elementales.

Hoy ha comparecido, para nada, en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, pero da lo mismo allí que en el juzgado. Pero como es investigada, se va a negar en todas partes. Por ejemplo, sí o no se reunió usted con el empresario Barrabés y con su marido, los tres a la vez, en Moncloa. Sí o no se reunió con Hidalgo, el de Air Europa, el hijo.

Lo digo porque él dice que no se acuerda. Por lo tanto... Tres, ya que hablamos de Air Europa, ¿supo, pasaba por allí o se enteró de la privatización de Air Europa coincidiendo con esas reuniones, con el tema de su cátedra o de su gabinete o lo que fuera la cosa esa de su curso? Más, sobre el rector de la Complutense.

En el mismo sentido, ¿se reunió? Sí o no. ¿Y cuántas veces en Moncloa con el rector de la Complutense? Y ya por último, la guinda. ¿Es verdad, sí o tampoco, que se quedó con el famoso software para su curso en la Complutense, que era de la universidad y que le hicieron por la cara, Indra, Telefónica y no sé cuántos más? Sí o no. Así de fácil.

Bueno, pues la Moncloa ordena que Begoña no declare. Ni el abogado defensor ni ella. Eso lo ordena Presidencia del Gobierno. ¿Por qué? Pues no lo sé. A lo mejor tiene más peligro las verdades que los supuestos bulos.