Expósito, desde Gibraltar: “Aquí solo llevan mascarilla los españoles. Esto es un auténtico despiporre”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, visita Gibraltar y desde su calle principal graba una nueva entrega de su videoblog donde reflexiona sobre el uso de la mascarilla en el Peñón en comparación con el que se hace en España, donde las comunidades autónomas han regulado su uso.

“Es curioso, porque con esto del coronavirus da la sensación de que el bicho entiende de fronteras, y no te digo de política. No estamos desde luego para dar lecciones en España con el tema de las comunidades autónomas sobre dónde hay que ponerse mascarilla y dónde no. Como si el bicho entendiera de límites autonómicos”.

El periodista, desde Main Street en el Peñón, subraya que “aquí no lleva mascarilla nada más que los españoles que cruzamos”. Y prosigue: “Es impresionante. Da igual el color, la etnia o la religión en este crisol de culturas que es el peñón de Gibraltar, que no usa mascarilla prácticamente nadie”.

“Es verdad lo de la inconsciencia de los jóvenes, los botellones… ¿Pero no nos damos cuenta de que el virus no entiende de fronteras? No entiende de límites y mucho menos de política. Aquí cruzan los llanitos. Aquí cruzan los gibraltareños. Por supuesto también los españoles del Campo de Gibraltar y como si nada”. “Esto es un auténtico despiporre”, concluye Expósito.

En Andalucía, comunidad autónoma colindante con el Peñón, la mascarilla es obligatoria desde el 15 de julio en todos los espacios abiertos y cerrados. Su uso es preceptivo incluso en las playas, salvo en el momento de bañarse y cuando se permanece en la toalla con suficiente distancia con respecto al resto de personas. El incumplimiento de esta norma está sujeto a sanción.