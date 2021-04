Esta tarde me he tomado una cerveza con Isabel Díaz Ayuso en una terraza en la Puerta de Alcalá.

Te gustará o no. La votarás o tampoco (faltaría más) pero lo de esta mujer es inaudito: No he visto en mi vida, y ya llevo unos cuantos años, a un político que salude tanto y al que le cueste tanto caminar 20 metros.

Entre caricaturas, insultos y mofas las encuestas apuntan que Isabel Díaz Ayuso va a duplicar escaños.