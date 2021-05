Ángel Expósito: "El problema no es el Plan 2050, sino los socios de 'Su Persona"

El emperador (en este caso el presidente del Gobierno) va desnudo. Como en el cuento de Hans Christian Andersen. Va desnudo y rodeado de pelotas, súbditas y chantajistas.

Me detengo en este último grupeto porque me parece la clave: el Gobierno es tan débil que le chantajean a la vez una perroflauta de Batasuna, un jeta como Rufián, un lunático como Puigdemont, una banda chavista como Podemos y el Rey de Marruecos. Y si no, echa un vistazo a las noticias de los últimos días:

Marruecos declara de facto un guerra a España con Ceuta como teatro de operaciones, solo que en vez de infantería, lanza niños y adolescentes a morir, si es preciso, ahogados o de hambre.

A la vez, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, deja entrever que o se deroga la reforma laboral, o revienta el Gobierno, con lo que no solo se carga el Consejo de Ministros, sino que nos hunde económicamente y nos deja sin fondos europeos.

Bildu, Batasuna o los hijos de ETA siguen recibiendo asesinos cerquita de casa y brindándoles homenajes mientras casi 400 crímenes siguen sin resolverse.

Y nos queda el independentismo catalán. Con un 'zumbao' que se cree Napoleón, ejerciendo de Molt Honorable desde un casoplón en Waterloo y con una secta Republicana cuyo estandarte es Rufián.

Estos y estas y estes, no solo nos van a subir los impuestos a toda España, sino que además, van a conseguir los indultos para sus coleguis.

El problema no es el Plan 2050. No. Nuestro gran problema son los socios de Su Persona.