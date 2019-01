El 'vlog' de Expósito: “Nunca pensé que iba a decir esto: Maduro tiene razón”

Ángel Expósito, director de 'La Linterna' en COPE, dedica este domingo su videoblog a Maduro y reconoce, para sorpresa hasta del propio periodista, que tiene razón sobre Sánchez.

Resulta que Sánchez advierte a Maduro con reconocer a Guaidó si no convoca elecciones. El mismo Sánchez que tiene 84 diputados, que depende de Podemos (que se deshace como un azucarillo), de los indepes catalanes que ahora son tres (la Crida, la ex convergencia y Esquerra), del PNV (superfiable) y de Bildu.. Consejos vendo que para mi... no tengo. "Le damos ocho días a Maduro..." ¿Y si no cumple... qué? ¿Mandamos a Monedero?