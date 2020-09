Expósito sobre la reunión de Sánchez y Ayuso: "No hacía falta tanta parafernalia"

Pedro Sánchez visita la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol y parece que entra en el Elíseo con Macron, en la Casa Blanca con Trump o en el palacio del marajá de Kapurtala.

Digo yo... que no hace falta tanta parafernalia. Que somos de Madrid. Que no es para tanto...

Aquí, sinceramente, no hace falta que los mossos de escuadra o una policía autonómica rinda honores y que el presidente desfile. Ni que le bailen un "ausrresku". Esto es Madrid... y de Madrid al cielo.

Otro debate es la autonomía de Madrid como un invento al menos discutible. Pero no es el tema.

Me imagino al que no puede levantar el cierre; al que no le llega para pagar el IRPF o a quien no consigue cobrar el ERTE... me los imagino viendo la parafernalia de Sánchez y Díaz Ayuso.

Que digo que no hace falta tanta parafernalia. Mira que les gusta la pompa.

Sánchez y Ayuso han pactado colaborar en una lucha "epidemiológica, no ideológica"

Sánchez ha destacado esa coincidencia con Ayuso en su comparecencia conjunta tras la reunión que ambos han mantenido y en la que han acordado la creación de un "Grupo COVID-19" integrado por ambas administraciones que se reunirá semanalmente con el objetivo de coordinar y planificar las respuestas contra la pandemia.

Este grupo, que funcionará bajo un principio de coordinación, "nunca de jerarquía", ha anunciado que empezará a funcionar "de inmediato, esta misma tarde" con el objetivo de hacer frente a una pandemia.