Expósito, sobre los apoyos al Rey Juan Carlos: “Yo he echado de menos a demasiada gente”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, desgrana algunas de las claves de las reacciones de las distintas formaciones políticas y de personalidades históricas a la decisión del Rey Emérito.

“Horas después de conocer la noticia, Don Juan Carlos se va de España, es momento ya de hacer determinados análisis. Yo eché de menos que muchos empresarios y muchas compañías dijeran los beneficios y el trabajo obtenido gracias a la mediación del Rey Emérito. Pero en estas últimas horas hemos escuchado a Pedro Sánchez. Hemos escuchado al portavoz del PP. Hemos escuchado a Edmundo Bal de Ciudadanos. También hemos escuchado a Santiago Abascal, líder de Vox.”

Sin embargo, el comunicador subraya las ausencias: “Yo personalmente he echado de menos a Felipe González, a Aznar, a Rajoy. No he echado de menos para nada a Rodríguez Zapatero -lo siento, pero es así-. También he echado de menos a Inés Arrimadas y a Pablo Casado. Han dicho cosas en redes sociales, han colocado el tuit de turno, pero hoy era un día para aparecer, no solo en un programa de radio. Era un día para aparecer y decir cosas. No se trata de hacer panegíricos. Se trata de estar en momentos clave y creo sinceramente que este lo es.”

“En clave política, otra apreciación. No nos engañemos. Aquí se les llenará mucho la boca con lo que se ha llevado, lo que ha vivido, lo que ha hecho, los pecados, los errores. No nos hagamos trampas en el solitario. No nos fijemos en el dedo y nos olvidemos de la luna. Los grandes enemigos de España son los que aplauden precisamente todo lo malo que le pase a la clave de bóveda de la jefatura del Estado. Los grandes enemigos de España siguen siendo los de la 'revolusión' bolivariana y siguen siendo los golpistas independentistas. No nos olvidemos. Ellos quieren cargarse la obra de Juan Carlos I, ni que decir tiene con muchos aciertos y con errores. Yo he echado de menos hoy a demasiada gente.”