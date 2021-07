Expósito, sobre las fianzas del Tribunal de Cuentas : "¿Qué suponen cinco millones de nada para los Pujol?"

La Generalitat no ha encontrado banco que avale el fondo de dinero público con el que Pere Aragonès pretende hacer frente a la finanza de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas exige a los 34 ex altos cargos por el procés. Lo último, el Govern rectifica y avalará las fianzas del Tribunal de Cuentas mediante el Instituto Catalán de Finanzas, entidad financiera pública propiedad de la Generalitat.

Pero que nadie se preocupe. Ni los golpistas, ni la Generalitat ni su socio en este quilombo que es el mismísimo Gobierno de España. Yo tengo la solución: Los Pujolone. Hace exactamente dos años, la UDEF puso cifra al saqueo perpetrado por los Pujol a través de su clan familiar. En un informe entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Policía cifra en 290 millones de euros los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar

La Policía advirtió que los Pujol podrían haber acumulado cantidades superiores a esta cifra, dado que hay jurisdicciones internacionales donde se han depositado "cantidades millonarias" que no han respondido a las peticiones de cooperación judicial. Pues ya está. De casi 300 millones constatados. ¿Qué suponen cinco milloncitos de nada para los Pujolone?

Venga Jordi, anímate. Después de todo lo que nos has robado, tras la fortuna que has amasado para ti y tus increíbles hijos en medio mundo, todo sea por el procés. Cinco milloncejos no es