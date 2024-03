Expósito: "Las mujeres del PSOE deben ser las únicas que no sabían que Koldo o Ábalos usaban prostitutas"

Día de la Mujer: 8M. Aprovechando este día las mujeres del PSOE, muchas de ellas, Adriana Lastra, Susana Díaz... Bueno, han dicho que habría que expulsar del partido a esos militantes que contraten, utilicen, abusen de la prostitución. Lo dicen ahora. Claro, yo me pregunto: ¿esto lo acaban de descubrir? Porque deben ser las únicas personas del mundo interesadas por el tema que acaban de descubrir que el Koldo, Ábalos, el Tito Berni, los de los ERE, los de la FAFE, usaban, contrataban y abusaban de prostitutas.

¿Ahora? ¿En serio? ¿No se habían dado cuenta nunca compartiendo escaños con Ábalos, con el Koldo y compañía, de las fotos de Ábalos con jovencitas, por Amsterdam, cenando...? ¿No se habían dado cuenta de verdad la vicepresidenta del Gobierno, Susana Díaz cuando presidía Andalucía, o la vice cuando era consejera de Sanidad y de Hacienda en Andalucía, no sabían lo que hacían los de los ERE y los de la FAFE en Sevilla? ¿En serio?

¿De verdad las mujeres del Grupo Parlamentario Socialista que compartían cenas y luego se marcharían, claro, y el otro seguía no conocían las andanzas del Tito Berni? ¿En serio? Y lo descubren ahora.

Un buen amigo policía, de esos policías de verdad dedicado a la trata y a la defensa de la mujer, me dijo en cierta ocasión que hacíamos muy mal en llamarles clientes. No. Hay que llamarlos puteros asquerosos. De siempre. No es que se les haya descubierto ahora.