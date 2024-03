Expósito ironiza con que el PSOE quiera eliminar la prostitución por ley: "Qué ejercicio de cinismo"

El PSOE quiere eliminar por ley la prostitución. Fíjate tú, se acaban de dar cuenta. Y mira que la tenían cerquita.

Para ello va a tener que pedir el apoyo del PP, porque los de Podemos, o las de Sumar, o como se llamen, dicen que no, que eso de la prostitución es el ejercicio libre de no sé qué. En cualquier caso, qué ejercicio de cinismo. Porque mira que lo tenían cerquita históricamente y no habían dicho ni mu, ni los socialistas, ni las socialistas, durante años.

Empezando por María Jesús Montero o Susana Díaz, los han tenido en la Junta de Andalucía corriéndose las juergas padre, de coca, de jovencitas, con los de los ERE, y no te digo con los de la FAFE. Hasta pasaban los tickets y las facturas de los puticlub. Pasa el tiempo y en el Grupo Parlamentario Socialista tenían al Tito Berni yéndose de juerga (diputado, eh) con otros diputados, vete tú a saber, a conocer Madrid La Nuit.

Pero es que han tenido el Consejo de Ministros a Ábalos, a quien el tal Koldo le reservaba los karaokes con jovencitas. Por no hablar de las fotos que hemos visto de Ábalos por medio mundo. Y en estas, oh sorpresa, que deciden que van a acabar con la prostitución por ley.

Qué ejercicio de cinismo. Qué mentira. Cuando lo estaban viendo desde el principio porque lo sabía todo el mundo y lo tenían tan cerca.