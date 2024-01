Expósito explica por qué Irán será protagonista del "desorden mundial" de 2024: "Perejil de todas las salsas"

Durante este 2024 vamos a hablar mucho del nuevo desorden mundial y conviene ir haciendo un escalón en cada uno de los protagonistas. Para mí la clave de bóveda, el más importante en los últimos meses y lo que te rondaré, Irán. Porque Irán es el perejil de todas las salsas, de todas las salsas apestosas del mundo entero. Irán está detrás o encima de Hamás en Palestina, de Hezbolá en el Líbano, de Putin en la guerra de Ucrania, de Maduro y los Ortega en Latinoamérica...

Es el mismo Irán que financió a Podemos, por cierto, que sigue con otra marca en un buen porcentaje del Consejo de Ministros de España, no lo olvidemos. ¿Te acuerdas aquello que dijo Pablo Iglesias de “hay que cabalgar contradicciones, los iranís apuestan por un gobierno de izquierdas en Europa pues tenemos que aprovecharlo”? Te acuerdas, ¿no? Pues mira, son los mismos que están detrás de todos los que he dicho y que tienen cogido por un hilo el comercio mundial con los hutíes en el Mar Rojo.

Por cierto, ya que están encima, detrás, pagando, armando y planificando a Hamás y al terrorista palestino de turno, ¿no resulta curioso que Irán o Egipto o el resto de países de la zona no acojan a ningún palestino ni a las familias palestinas que están machacadas y expulsadas hacia el sur de la Franja? Cuanto menos, curioso.

En fin, esto no ha hecho más que empezar. Se confirma que Irán es el eje, no sé si del mal, pero es el eje de un montón de puntos del planeta y el denominador común es el mismo: desestabilizar-nos a lo bestia o por la economía. No nos olvidemos. Es el mismo de Hamás, Hezbulá, los hutíes, Putin, Maduro, Ortega y el que pagó a Podemos.