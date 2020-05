Expósito cree que el problema del Gobierno es que “no se pregunta a los que saben”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, dedica su videoblog de este martes al hecho de que el Gobierno no haya dado voz a los afectados por la crisis del coronavirus a la hora de tomar medidas económicas y de preparar la desescalada en el confinamiento.

Expósito analiza las decisiones del Gobierno

DIVYAKANT SOLANKI

El comunicador empieza así: “Comentaba el profesor Fernando Fernández hace nada en las últimas entregas de 'La Linterna' en su clase de economía que uno de los errores en toda esta estrategia de desescalada es que no se pregunta a los que saben. Cuando se acomete el proceso con supuestos expertos, con políticos, y no preguntas a los comerciantes, a los verdaderos expertos en turismo, no preguntas a las agencias de viaje, o no preguntas a los autónomos, corres el riesgo de meter la pata en ese plan”.

Expósito pone como ejemplo a los odontólogos: “¿Alguien ha preguntado por ejemplo al Colegio de Odontólogos cómo tiene que ponerse en marcha esto? Unos apuntan que se ha multiplicado por infinito el precio de los materiales de protección, hasta un 500% o hasta un 1000%, que lo del control de los precios PVP es una broma de mal gusto. ¿Alguien ha preguntado a los superhéroes que son los autónomos cómo y cuándo se reabre un negocio, ya sea una consulta de un dentista o ya sea un bar? Me temo que no”.

Y el periodista subraya que esa es la cuestión: “El problema es que los que saben, que son los que arriesgan la pasta, quienes la están perdiendo, y quienes pagan los impuestos pintan muy poco. Eso sí, a seguir pagando y quién sabe, a seguir subsidiando”.