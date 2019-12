Expósito: “La conferencia de López de Abetxuko es la prueba de que no nos importa el honor de los muertos”

Ya no es que no tengamos memoria. No. Nuestro síndrome es mucho peor. El principal problema de España es que no nos importa la dignidad. Ni siquiera nos importa lo más mínimo el honor de nuestros muertos.

Lo sucedido en la Universidad del País Vasco, campus de Álava. Esa conferencia para la vergüenza del asesino etarra López de Abechuco es la demostración perfecta de que la dignidad de los asesinados por el terrorismo nos importa una higa.

Carlos Urquijo, quien fuera delegado del Gobierno en el País Vasco, y que hoy preside la asociación Esteban de Garibay, me lo contó bien clarito: en una ciudad de 250.000 habitantes, tan solo 100 personas se atrevieron a protestar frente a la universidad ante tal afrenta.

Y es que, seamos sinceros, no nos importan ni su odio, ni sus crímenes, ni su chulería infinita.

Ponte en el lugar de las víctimas. Las viudas de esos muertos. ¿Somos capaces de imaginar qué han sentido sus hijas al ver en el estrado de una universidad al tío que reventó a tiros la cabeza de su padre? ¿Somos capaces de imaginar su miedo, los años perdidos sin papá? La próxima vez que vayan a la tumba de su padre, ¿qué le dirán?

Si hay algo que me revienta de todo este espectáculo repugnante es el lenguaje. Nuestro lenguaje. ¿Cómo es que llamamos exetarra al asesino este?

¿Exetarra? ¿Alguien entendería que llamáramos exviolador a uno de los cerdos de la Manada? ¿Los asesinos de Marta del Castillo, de los niños de Córdoba o el Chicle son excriminales? ¿El violador de Ciudad Lineal es un expedófilo? Y otro más. ¿Bin Laden, Al Baghdadi o Abu Bakar Sekau son exyihadistas?

El tal López de Abechuco es un asesino etarra. Condenado, confeso. Para nada arrepentido. Al que se le intenta blanquear por parte del gobierno vasco, de batasuna y de los socios del gobierno vasco que no son otros que los socialistas vascos. O españoles.

Este criminal dio una presunta conferencia sobre derechos humanos y etarras enfermos en la cárcel. ¿Alguien se imagina a uno de la Manada dando una conferencia en la Universidad de Pamplona sobre la dignidad de la mujer?

¿Te imaginas a Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, impartiendo una conferencia sobre los derechos de la infancia? ¿O al autor de los atentados de atocha o las ramblas dando clases sobre libertad religiosa?

Y aún dicen que habló del miedo que sienten los etarras en la celda de la prisión. ¿Te imaginas el miedo mientras te desangra por un tiro en la sien? ¿Y cuando te ves sin piernas por una bomba lapa? ¿Te imaginas el miedo de los padres de los niños reventados en la casa cuartel de Zaragoza? ¿Y el miedo de Miguel Ángel Blanco?

Dicen que a la vomitona de este tipo asistieron 100 alumnos. 100 inconscientes, incultos, inútiles, inundados de odio... Y lo peor, todo esto a la vez que podemos negocia “por lo bajini” con Bildu, enviado de tapadillo por parte del gobierno de España.

Porque la semana pasada, Irene Montero se reunió con la portavoz de Bildu/batasuna en el Congreso. Y no lo hicieron gratis, ni la una ni la otra. Pablo Iglesias va a ser vicepresidente del Gobierno de España. te lo juro.

Y el presidente Pedro Sánchez le ha encargado lograr el voto de batasuna para la investidura de su persona. De ahí que sea el Gobierno de España el primero es tragar con la vergüenza de este asesino dando una conferencia sobre derechos humanos en una universidad.

Y, por supuesto, no nos dejaron entrar. Los periodistas no entramos a la Universidad del País Vasco campus de vitoria, para que no viéramos a los alumnos haciéndose selfies con un asesino.

¡Qué espectáculo! Unos 100 chavales perfectamente adoctrinados desde hace años como borregos (y borregas) aplaudiendo anonadados a un criminal condenado y confeso.

Más o menos como le pasa a Otegui cuando se pavonea con los socios del gobierno en la diada por Barcelona. ¿Y sabes qué? Por muy chulos que parecen, en el fondo son unos cobardes. Porque como buenos asesinos de una banda terrorista nunca van solos.

No tengo más calificativos. Se humilla en la cara de las víctimas del terrorismo y santas pascuas. Un etarra vomita sobre las lápidas de sus asesinatos desde la universidad y encima tenemos que aplaudir su heroicidad como buenos progresistas y reformistas.

Insisto: ponte en el lugar de la familia Velasco Vidal Abarca... en el lugar de los hijos de eugenio lázaro al ver a su asesino chuleándose... ponte en el lugar de sus viudas al ver cómo el gobierno de españa... cede vergonzantemente.

Ponte en el lugar de esas víctimas del odio terrorista al ver a la sociedad española como si nada.

¡Qué ignominia!