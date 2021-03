Expósito: "Ábalos y Sánchez intentan montarla parda por autonomías para quitar el poder al PP a través de Cs"

¡Vaya semanita! Esto suena a cachondeo y a canción de Camilo Sesto.

Menuda semana que nos queríamos perder, ¿No queríamos dejar de hablar de Puigdemont y del procés y de las cosas de Pablo e Irene?

Pues toma tres tazas.

Ábalos y Sánchez intenta montarla parda por autonomías para repartir la pasta y quitar el poder al PP a través de Ciudadanos.

En esta semana de pasión (política) ¿no te llama la atención que Pablo Iglesias o Echenique no hayan dicho ni mú? Callados como puertas.

Les han pillado con el paso cambiado, en caída libre, sin candidatos, rotos ante mil juzgados... y seguros de que Pedro se las está jugando con Ciudadanos.

Aquí, en 'La Linterna', tanto Ángel Gabilondo como Ignacio Aguado (ex vicepresidente de la comunidad de Madrid) me dijeron que NO. Que no iban a presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Y yo les creo.

López Miras anuncia el fracaso de la moción y reestructura el Gobierno para incluir a los disidentes de Cs

Los tres diputados presentes en la rueda de prensa, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, han anunciado que votarán en contra, y el presidente de Murcia, López Miras, ha señalado que los tres entran en el Gobierno regional.

En la mañana del viernes se conocía que el Partido Popular había llegado a un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia para que no salga adelante la moción de censura que el partido naranja y el PSOE registraron hace dos días para desbancar al PP del poder en esa región. En concreto, el Partido Popular habría llegado a un acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, lo que haría fracasar esa moción: Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez.