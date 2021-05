Ángel Expósito, sobre el 'hachazo' de impuestos: "¿Pensábamos que lo iba a pagar Iglesias desde el casoplón?"

El problema es quién gestionará el hachazo de impuestos.

Es evidente que hay que pagar esta crisis y la hecatombe de la pandemia. Como es más que evidente que hay que pagar impuestos. Muchos impuestos. El problema es quién gestionará ese hachazo fiscal.

¿Qué pensábamos? ¿Que lo iba a pagar Pablo Iglesias desde el casoplón ganando pasta de una tele iraní o ahora con una tele de un colega indepe? Por favor.

Este desastre lo pagaremos desde las autovías, el IRPF, Sociedades, Patrimonio, diésel, etc, etc, etc. Eso si, con el Gobierno más grande de Europa y miles de ¿asesores?

Por supuesto que hay que pagar impuestos. Por supuesto que esta hecatombe económica no ha hecho más que empezar y por supuesto que aumenta el 'hachazo' sin bajar el gasto.

El problema es quién va a gestionar este desastre.

El PP de Madrid avisa a Sánchez de que es una "inconstitucionalidad" que mande a Bruselas un plan con subidas fiscales