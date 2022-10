Ángel Expósito: "Sánchez tiene un problema de empatía y otro mucho mayor: la desconfianza. Nadie se fía de él"

El tema es el siguiente. Más allá de la reunión de Sánchez y Feijóo en la que acordaron que algún día acordarán algo... la pregunta es: ¿Feijóo se fía de Pedro Sánchez? ¿hay alguien que se fíe de Pedro Sánchez?

Yo me pregunto si Fernández Vara, García Page, Lambán, Félix Bolaños o el resto de ministros... de verdad, ¿alguien del entorno de Sánchez se fía del presidente? Por no hablar de los socios. Yo no me fiaría de Otegi, Junqueras, Rufián y Aragonès ni ninguno de estos se fía de Sánchez.

Claro, si sales fuera. ¿Von der Leyen se fía de Sánchez? Sánchez tiene un tremendo problema de empatía, de realidad, de los pies en el suelo y un endiosamiento absolutamente infinito. Pero por encima de todo ello tiene otro mucho mayor: la desconfianza. Nadie se fía de Sánchez. Ni los más próximos. Y así es imposible. El Poder Judicial y cualquier otra cosa.